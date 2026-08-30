Marset: de Uruguay a las rutas de la cocaína en Bolivia

Seguridad
RUDDY ORELLANA V.
Publicado el 30/08/2026 a las 11h36
ESCUCHA LA NOTICIA

Antes de convertirse en uno de los nombres más conocidos del narcotráfico sudamericano, Sebastián Enrique Marset Cabrera ya tenía un antecedente penal por tráfico de drogas en Uruguay.

En 2013, cuando tenía 22 años, fue detenido por tráfico de marihuana. La operación estuvo relacionada con un cargamento de marihuana procedente de Paraguay y Marset fue condenado a prisión. 

Permaneció encarcelado durante varios años y recuperó su libertad en 2018. United Press International (UPI) sitúa en 2013 sus primeros vínculos conocidos con el tráfico de drogas y señala que fue detenido en Uruguay después de recibir un cargamento de marihuana relacionado con traficantes paraguayos.

Aquella condena constituye el primer capítulo documentado de su trayectoria criminal.

Todavía no era el hombre que después aparecería asociado a grandes cargamentos de cocaína y a organizaciones transnacionales. Era un joven uruguayo condenado por tráfico de marihuana. Pero la cárcel sería también un lugar de contactos.

Durante los años que pasó preso comenzó a relacionarse con integrantes de organizaciones criminales internacionales, entre ellos miembros del Primer Comando de la Capital (PCC) brasileño. Con su salida de prisión comenzaría una nueva etapa.

Paraguay

En mayo de 2018, poco después de recuperar la libertad, Marset viajó por primera vez a Paraguay.

Todavía utilizaba su documentación uruguaya y, en ese momento, no era el hombre que posteriormente sería perseguido por varios países.

El regreso a Paraguay se produjo al año siguiente. Esta vez, la identidad había cambiado.

En 2019, Marset consiguió documentación boliviana a nombre de Gabriel de Souza Beumer. Con esa identidad obtuvo un pasaporte boliviano. La documentación boliviana y la utilización de esa identidad aparecen en las reconstrucciones de su trayectoria internacional, según publica Sol de Pando. El nuevo documento no era un detalle menor.

Le permitía moverse por Sudamérica con una identidad distinta de la que figuraba en los registros policiales uruguayos. Y, Paraguay comenzó a convertirse en su centro de operaciones.

El empresario

A partir de 2019, Marset comenzó a construir en Paraguay una apariencia distinta.

Ya no era solamente el joven que había sido condenado en Uruguay. Comenzó a presentarse como empresario.

Creó y utilizó estructuras vinculadas al mundo de los espectáculos y los eventos, mientras establecía relaciones con personas que posteriormente aparecerían en las investigaciones sobre el tráfico internacional de cocaína. Su permanencia en Paraguay coincidió con el desarrollo de una estructura criminal mucho más sofisticada que la que había conocido en Uruguay.

La nueva identidad

El 24 de agosto de 2019, Marset volvió a ingresar oficialmente a Paraguay utilizando el pasaporte boliviano y la identidad de Gabriel de Souza Beumer.

Desde entonces comenzó a utilizar esa documentación para desplazarse por distintos países de la región. 

Pero ese pasaporte no sería su identidad definitiva. Según Sol de Pando, Marset posteriormente dejó de utilizar el documento boliviano obtenido con el nombre de Gabriel de Souza Beumer y, tras contraer matrimonio con una ciudadana paraguaya en febrero de 2021, obtuvo la nacionalidad de ese país y un pasaporte paraguayo a su verdadero nombre, Sebastián Enrique Marset Cabrera. 

Ese sería el documento con el que posteriormente intentaría viajar a Grecia y que las autoridades de Emiratos Árabes Unidos considerarían adulterado, provocando su detención en Dubái. 

Detrás de aquella fachada, las investigaciones posteriores situarían a Marset dentro de una estructura dedicada al tráfico internacional de cocaína.

La ruta de salida

Durante 2020 y 2021, las investigaciones sobre el grupo de Marset comenzaron a adquirir dimensión internacional. Paraguay se convirtió en uno de los principales escenarios de la operación que posteriormente sería investigada bajo el nombre de A Ultranza Py. Marset ya no era solamente un delincuente con antecedentes.

Era considerado parte de una estructura vinculada al tráfico de grandes cantidades de cocaína y al lavado de dinero.  La agencia EFE señala que las investigaciones posteriores situaron a Marset como líder de una red internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero. 

Y entonces apareció una nueva fuga. En 2021, Marset abandonó Paraguay. Su destino final sería Emiratos Árabes Unidos. Pero para llegar allí necesitaba otra identidad, y otro pasaporte.

El pasaporte paraguayo

Marset había obtenido nacionalidad paraguaya y consiguió un pasaporte de ese país.

El documento sería utilizado para viajar fuera de Paraguay. El plan, sin embargo, terminó fallando en Dubái.

En septiembre de 2021, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos detuvieron a Marset después de detectar irregularidades en el pasaporte paraguayo que llevaba consigo. Reuters confirma que fue detenido en Dubái en 2021 mientras utilizaba un pasaporte paraguayo falsificado.

El hombre que había conseguido escapar de Uruguay y establecerse en Paraguay acababa nuevamente tras las rejas. Esta vez, en una cárcel de Emiratos Árabes Unidos.

Dubái

La detención cambió nuevamente el rumbo de la historia. Marset permaneció preso mientras las autoridades emiratíes analizaban su situación migratoria y la validez de su documentación.

Paraguay podía convertirse en su destino de deportación. Pero Marset necesitaba una salida.

Y esa salida dependía de conseguir un documento que las autoridades de Emiratos reconocieran como auténtico. Entonces apareció Uruguay. Desde el consulado uruguayo en Dubái comenzó a tramitarse un nuevo pasaporte para Marset.

El asunto provocaría posteriormente uno de los mayores escándalos políticos de Uruguay.

Porque el Estado uruguayo terminó otorgándole un documento oficial a un hombre que tenía un antecedente penal por tráfico de marihuana y que, para entonces, era objeto de investigaciones internacionales. La agencia AP documentó que el entonces canciller uruguayo Francisco Bustillo renunció tras conocerse audios relacionados con la investigación sobre la emisión del pasaporte a Marset mientras estaba detenido en Dubái.

Según Sol de Pando, el Gobierno uruguayo emitió oficialmente el pasaporte internacional de Sebastián Marset el 28 de octubre de 2021, documento que posteriormente le permitió salir de Emiratos Árabes Unidos. La publicación sostiene además que Marset había intentado obtener anteriormente un pasaporte uruguayo y que el documento finalmente fue gestionado mientras permanecía detenido en Dubái. 

Otra fuente confirmó que Marset, pocos días después de recibir un nuevo pasaporte uruguayo, pudo abandonar legalmente Emiratos Árabes Unidos. El episodio derivó posteriormente en la renuncia de altos funcionarios uruguayos. 

La salida

El nuevo pasaporte cambió completamente la situación.

Marset dejó de ser un detenido sin documentación válida para convertirse nuevamente en un ciudadano uruguayo con un documento oficial.

El 28 de diciembre de 2021 recuperó la libertad en Emiratos Árabes Unidos. Ya no tenía que regresar a Uruguay. Tampoco podía volver tranquilamente a Paraguay. La persecución internacional comenzaba a cerrarse sobre él. Su siguiente movimiento sería buscar otro territorio.

Bolivia

Sol de Pando sitúa el 28 de diciembre de 2021 como la fecha de su salida de la cárcel en Emiratos Árabes Unidos y señala que posteriormente se dirigió hacia Bolivia. 

Después de su liberación, Marset se desplazó por la región y terminó instalándose en Bolivia a comienzos de 2022. Según fuentes internacionales, señalan que Marset llegó a Bolivia en 2022 utilizando la identidad falsa del brasileño Luis Paulo Amorim Santos y que logró regularizar su permanencia en el país. Para entonces ya había recorrido un camino completamente distinto al que había iniciado en Uruguay. 

Tus comentarios

Lo más leído

1
La Tierra tiembla todos los días, pero ¿están aumentando los sismos?
2
La producción de carburantes cae a niveles insuficientes para el país
3
Cocapata, entre imponentes montañas y postales de nieve
4
Jaihuayco se llena de fe, color y danza para celebrar a San Joaquín
5
Productores muestran su potencial en la Expoferia de Camélidos

Lo más compartido

1
Cisterneros y Gobierno inician diálogo para suspender el paro del sector
2
Jaihuayco se llena de fe, color y danza para celebrar a San Joaquín
3
Detienen a un coronel de la FAB en Bolivia por orden de la DEA de EEUU
4
Productores muestran su potencial en la Expoferia de Camélidos
5
El folklore boliviano despide a Freddy Gonzales, líder y fundador de Khiswara

Más en Seguridad

30/08/2026
De los capos al poder: historia de la droga en Bolivia
La historia del narcotráfico en Bolivia no comenzó en Huanchaca. Pero fue allí, en medio de la selva, donde el país descubrió hasta qué punto había crecido una...
Ver más
29/08/2026
Cerimedo dice que iba a establecerse en Bolivia y que Paz solo era su amigo
En audiencia de medidas cautelaras por el caso de presunto enriquecimiento ilícito, el exasesor presidencial Fernando Cerimedo afirmó que el presidente Rodrigo...
Ver más
La Justicia dispuso este sábado la detención preventiva del exasesor presidencial Fernando Cerimedo en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro (La Paz) por los presuntos delitos de...
Ver más
29/08/2026
Disponen la detención preventiva de Cerimedo en Chonchocoro por ganancias ilícitas
El coronel de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Henry C. G. fue detenido en Bolivia a requerimiento de autoridades de Estados Unidos, en un caso que involucra a la DEA, según documentación judicial a...
Ver más
29/08/2026
Detienen a un coronel de la FAB en Bolivia por orden de la DEA de EEUU
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, aseguró que como institución no permitirá ningún tipo de interferencia ni seguimiento a los fiscales que investigan el caso Cerimedo, que enfrenta...
Ver más
29/08/2026
Fiscal general promete investigación "sin interferencias" del caso Cerimedo
Fue interpuesta en Santa Cruz, como existe otra similar abierta en La Paz, se remitió la denuncia a la Fiscalía de ese departamento, donde la analizarán para luego admitirla, observarla o...
Ver más
28/08/2026
Comisión de fiscales examinará denuncia contra esposa del presidente
En Portada
30/08/2026 País
Monseñor Leigue: “Estamos esperando que las autoridades nos digan qué está pasando y que sean sinceras con el pueblo boliviano”
El arzobispo de Santa Cruz, René Leigue, emitió una reflexión dirigida a las autoridades, periodistas y familias bolivianas sobre la situación que atraviesa el...
vista
30/08/2026 País
Levantan el bloqueo en Puente San Pablo, en la ruta Beni-Santa Cruz, por 72 horas
El bloqueo instalado por productores de la provincia Marbán en el Puente San Pablo fue levantado después de una mesa de diálogo encabezada por el ministro de...
vista
30/08/2026 Seguridad
De los capos al poder: historia de la droga en Bolivia
La historia del narcotráfico en Bolivia no comenzó en Huanchaca. Pero fue allí, en medio de la selva, donde el país descubrió hasta qué punto había crecido una...
vista
30/08/2026 Economía
La producción de carburantes cae a niveles insuficientes para el país
Cuando uno mira hace 10 años pareciera un cuento saber que Bolivia producía el 55% de diésel y el 88 por ciento de gasolina que demandaba el mercado interno.
vista
30/08/2026 Mundo
La Tierra tiembla todos los días, pero ¿están aumentando los sismos?
Los recientes terremotos registrados en diferentes puntos del planeta han hecho que mucha gente se haga la misma pregunta: ¿pueden varios grandes temblores...
vista
29/08/2026 Seguridad
Disponen la detención preventiva de Cerimedo en Chonchocoro por ganancias ilícitas
La Justicia dispuso este sábado la detención preventiva del exasesor presidencial Fernando Cerimedo en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro (La Paz)...
vista
Actualidad
La festividad de San Joaquín de Jaihuayco reunió ayer a más de 60 fraternidades y cientos de devotos en una entrada...
Ver más
30/08/2026 Cochabamba
Jaihuayco se llena de fe, color y danza para celebrar a San Joaquín
Cerca de 80 cabezas de llama y alpaca, junto a productores de municipios de la región andina, son parte de la XVIII...
Ver más
30/08/2026 Cochabamba
Productores muestran su potencial en la Expoferia de Camélidos
Las montañas, lagunas y comunidades del municipio de Cocapata cambiaron de paisaje tras una nevada que volvió a cubrir...
Ver más
30/08/2026 Cochabamba
Cocapata, entre imponentes montañas y postales de nieve
Antes de convertirse en uno de los nombres más conocidos del narcotráfico sudamericano, Sebastián Enrique Marset...
Ver más
30/08/2026 Seguridad
Marset: de Uruguay a las rutas de la cocaína en Bolivia
Deportes
Bolívar y The Strongest protagonizarán hoy domingo el clásico nacional a partir de las 17:15 en el estadio Hernando...
Ver más
30/08/2026 Fútbol
Bolívar y The Strongest, un clásico sin tregua
Brindar explicaciones a través de los altoparlantes de los estadios sobre las decisiones luego de revisar el VAR no...
Ver más
28/08/2026 Fútbol
La FBF determinó que los jueces expliquen sus decisiones tras revisar las imágenes del VAR
Hugo y Mariano Jinkis, padre e hijo argentinos investigados por corrupción en el fútbol mundial, alcanzaron un acuerdo...
Ver más
27/08/2026 Fútbol
Empresarios argentinos revelan “negociados” en el fútbol
Con el propósito de consolidarse como sede del ráquetbol, ayer dirigentes de esta disciplina oficializaron el...
Ver más
26/08/2026 Multideportivo
Cochabamba será escenario del Mundial Júnior de Ráquetbol en el Complejo de Sarco
Tendencias
Agosto está siendo un mes extraordinario para los aficionados a la astronomía. Después del espectacular eclipse solar...
Ver más
27/08/2026 Ciencia
En Bolivia el eclipse parcial de Luna será visible desde las 22:33 de hoy
Entre cañones, cavernas, formaciones rocosas y huellas que conservan la memoria de millones de años, el Parque Nacional...
Ver más
25/08/2026 Interesante
Hallan huellas de tortugas del Cretácico en Torotoro, el primer registro en Sudamérica
El mono araña o marimono (Ateles chamek), el primate más grande de Bolivia, fue recategorizado este año de Vulnerable (...
Ver más
24/08/2026 Medio Ambiente
El mono araña entra en peligro de extinción en Bolivia, pero el tráfico de crías no da tregua
Bolivia se prepara para observar un nuevo fenómeno astronómico: un eclipse parcial de Luna, que podrá apreciarse en...
Ver más
23/08/2026 Ciencia
Eclipse "Luna de sangre" en Bolivia: ¿Cuándo y cómo verlo?
Doble Click
Hace algunos años tuve una conversación con Luis H. “Cachín” Antezana sobre el postmodernismo. Partí de una pregunta...
Ver más
30/08/2026 Cultura
Después de todo, ¿qué es, realmente, lo postmoderno, Cachín Antezana?
La palabra metanoia, de origen griego, significa transformación, renovación y cambio profundo. Representa un proceso de...
Ver más
30/08/2026 Música
Emerge Metanoia Brass Ensamble
Luto en la música boliviana. Este viernes 28 de agosto falleció el fundador y voz principal de la agrupación folklórica...
Ver más
29/08/2026 Música
El folklore boliviano despide a Freddy Gonzales, líder y fundador de Khiswara
En el marco del XV Taller Internacional de Guion – Bolivia Lab 2026, se desarrolla en Cochabamba, la Muestra...
Ver más
28/08/2026 Cultura
Bolivia Lab 2026 lleva adelante la Muestra Internacional de Películas