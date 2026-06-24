Lionel Messi: el niño de Rosario que superó la adversidad y se convirtió en leyenda mundial del fútbol

Hoy se celebra el cumpleaños de Lionel Messi, nacido el 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina. Más allá de la fecha, el mundo recuerda la historia de un futbolista que pasó de enfrentar problemas de salud en su infancia a convertirse en uno de los deportistas más grandes de todos los tiempos, marcado por gloria, sacrificio, polémicas y una carrera llena de récords históricos.

Lionel Andrés Messi comenzó su camino en el fútbol desde muy pequeño en Rosario, destacando en las divisiones infantiles de Newell’s Old Boys. Sin embargo, a los 11 años recibió un diagnóstico que cambió su vida: un problema de crecimiento que amenazaba su desarrollo deportivo. En ese momento, su abuela Celia fue una figura clave, acompañándolo a entrenamientos y apoyando su talento desde sus primeros pasos.

Su proyección llamó la atención del FC Barcelona, que decidió ficharlo y hacerse cargo de su tratamiento médico. A los 13 años, Messi dejó Argentina y se trasladó a España, donde inició su formación en La Masía y posteriormente debutó con el primer equipo.

En su carrera de clubes jugó en Newell’s Old Boys (formación), FC Barcelona (2000–2021), Paris Saint-Germain (2021–2023) e Inter Miami CF (2023–actualidad). En Barcelona se convirtió en una leyenda mundial, siendo máximo goleador histórico del club y acumulando múltiples títulos nacionales e internacionales.

Con la Selección Argentina debutó en 2005 y vivió una etapa de altibajos. Perdió finales importantes como el Mundial 2014 y las Copas América 2015 y 2016, lo que generó fuertes críticas sobre su liderazgo. En 2016 llegó incluso a anunciar su retiro de la selección tras la Copa América Centenario, en uno de los momentos más difíciles de su carrera, aunque posteriormente regresó.

El punto de quiebre llegó con la Copa América 2021, donde finalmente logró un título con Argentina. Luego conquistó la Finalissima 2022 y el Mundial de Catar 2022, cumpliendo el sueño máximo de su carrera. En el Mundial 2026 volvió a marcar historia al convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales, consolidando aún más su legado.

En el ámbito personal, Messi está casado con Antonela Roccuzzo, su amor de infancia en Rosario, con quien contrajo matrimonio en 2017. Juntos tienen tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. A lo largo de su carrera también ha mantenido amistades cercanas con jugadores como Luis Suárez, Neymar Jr., Sergio Agüero y Jordi Alba.

Sin embargo, su trayectoria también estuvo marcada por polémicas. En 2016 fue condenado en España por un caso de fraude fiscal relacionado con derechos de imagen. Además, su nombre apareció en los llamados “Papeles de Panamá”, aunque sin condena. También enfrentó fuertes críticas durante años por no conseguir títulos con la selección argentina.

Entre sus logros más destacados se encuentran 8 Balones de Oro, múltiples títulos con clubes y selección, más de 800 goles en su carrera profesional, récords históricos de asistencia y el reconocimiento como uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol.

La historia de Lionel Messi trasciende el fútbol. Es el relato de un niño que enfrentó obstáculos desde su infancia, que vivió la presión, la crítica y la derrota, pero que nunca dejó de creer. Hoy, su legado no solo se mide en trofeos, sino en inspiración.

Porque el niño de Rosario que soñaba con jugar… terminó conquistando el mundo y escribiendo una de las historias más grandes del deporte mundial.