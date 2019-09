Wilster no acepta cambio de escenario ni fecha de partido

Wilstermann no aceptará el cambio de horario y fecha del encuentro que debe jugarse este sábado a las 19:30, con Sport Boys, por la undécima fecha del torneo Clausura.

Sport Boys hizo ayer la solicitud oficial a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para el cambio de recinto y horario del partido ante los aviadores.

El Toro no puede jugar en el estadio Samuel Vaca Jiménez, de Warnes, debido a que éste está refaccionado para albergar el Sudamericano sub-15, motivo por el que solicita la habilitación del estadio Integración Bolivia, de Yapacaní, para jugar en ese escenario de ahora en adelante.

Pero no sólo se trata de un cambio de estadio, sino también del día del cotejo y el horario, ya que pretenden jugar este domingo desde las 17:15, cuando el encuentro está programado para el sábado a las 19:30.

El presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas, aseguró que en esta oportunidad la institución aviadora no podrá aceptar dicha solicitud.

“Wilstermann nunca se hizo problema de poder dar la mano cuando se puede, de apoyar, pero hay tiempos y nos vimos forzados haacer todo el tema logístico, los pasajes, el hotel, etc.”, dijo Vargas, a tiempo de indicar que “no podemos aceptar esta modificación en esta oportunidad y se lo haremos conocer al club Sport Boys y a la federación”.

El titular del club aviador aseguró que habló con su similar de Sport Boys, Carlos Romero, a quien le explicó que la decisión que tomaron no es “de mala fe. La primera respuesta siempre fue dar una mano, pero para todo hay tiempos. Para nosotros, la prioridad siempre es velar por nuestra institución y para eso trabajamos”.

Por su lado, el técnico del club aviador, Cristian Díaz, aseguró que ellos tienen todo programado para jugar el sábado. Wilstermann espera que el partido se dispute ese día a partir de las 19:30 en el estadio de Gilberto Parada de Montero, que está disponible.

ÁLVAREZ SE BAJA DEL PARTIDO

El delantero Gilbert Álvarez esperaba estar listo para el cotejo ante Sport Boys, porque sintió una muy buena recuperación de un desgarro en la pierna derecha; sin embargo, después de una ecografía, se detectó que la lesión no cicatrizó al 100 por ciento.

“Me hice la ecografía y me salió que todavía tengo un desgarro de 2 milímetros. Entonces no vamos a estar ante Sport Boys; vamos a recuperarnos para el otro partido, porque creo que para éste no llego”, comentó Álvarez, que espera integrarse a los entrenamientos la siguiente semana.