Dalic resalta el favoritismo de Brasil

Zlatko Dalic, técnico de la selección croata, considera a Brasil, su rival el próximo viernes (11:00 HB), en los cuartos de final del Mundial de Catar 2022, “la selección más fuerte y mejor del torneo” y pone el planteamiento de Suiza, en el partido de la fase de grupos, como ejemplo a seguir.

Como suele ser habitual, el seleccionador de Croacia Zlatko Dalic habló al día siguiente de un partido en Catar 2022, tras ganar a Japón desde el punto de penalti y alcanzar los cuartos de final.

Croacia vivió en el filo una vez más. Desde la Eurocopa 2008 atraviesa cada eliminatoria en la prórroga o en los penaltis. Salió airoso también del choque contra el conjunto japonés, una de las revelaciones del Mundial, que venció a Alemania y España en la fase de grupos. Ahora al subcampeón del mundo le espera Brasil.

“Brasil es la selección más fuerte y mejor del torneo. Cuando miras a los jugadores, da miedo. Tenemos una gran prueba por delante, un equipo que compite y tiene tantos buenos jugadores y necesitaremos empezar bien el partido. No tenemos nada que temer, tenemos que entrar con mucha fe al partido y buscar una oportunidad. Queremos disfrutar, jugamos contra Brasil en el Mundial. Por supuesto, no nos rendiremos, intentaremos descansar y prepararnos, dar lo mejor de nosotros”, comentó Dalic.

“Brasil es el favorito, tienen confianza, un gran ambiente y jugadores top. Neymar ha vuelto. Pero creo que podemos hacerles frente. Jugarles de tú a tú no creo que sea inteligente y además les proporcionaría mucho espacio. Estudiaremos la situación. Las opciones no son de un cincuenta por ciento para cada uno, pero eso no es extraño para nosotros”, añadió el seleccionador de Croacia a dos días del encuentro.