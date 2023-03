El Cádiz solicita la suspensión temporal de LaLiga por el "Caso Elche"

El presidente del club Aurora, Jaime Cornejo, ayer aseguró que las denuncias hechas al proceso eleccionario y que terminaron en la suspensión de los comicios en el Equipo del Pueblo responden a una... Ver más Cornejo denuncia un intento de boicotear las elecciones en Aurora

Luis Caballero, asesor legal de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (Fabol), informó que se solicitará el sobreseimiento de la demanda contra David Paniagua y su inmediata... Ver más Defensa de David Paniagua pedirá el sobreseimiento del caso por “falta de pruebas”

La Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol aprobó la reprogramación de los partidos de la segunda fecha de la Copa División Profesional, esto a pedido del entrenador de la... Ver más Fecha FIFA: Se reprograma la segunda fecha de la Copa División Profesional