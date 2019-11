Aurora cede dos puntos en casa y sigue en deuda

Aurora volvió a quedar en deuda con su afición al ceder unidades en casa ayer luego de igualar 1-1 ante Nacional Potosí, en compromiso correspondiente a la fecha 17 del certamen Clausura 2019 de la División Profesional, que se jugó en el estadio Félix Capriles.

Si bien con el empate lleva dos partidos consecutivos sin perder, el Equipo del Pueblo, que ayer vistió de rosado por “cábala”, desperdició una inmejorable chance de sumar tres unidades y comenzar a despegarse de la zona roja del descenso de categoría, donde aún permanece penúltimo y en descenso indirecto.

En cuanto al lance, fue la visita que llevó la iniciativa durante los primeros minutos con un cabezazo de Enzo Maidana que pasó rozando la portería de Agustín Cousillas (2’ PT).

Darwin Ríos (4’ PT) recuperó para Aurora un balón en el mediocampo potosino y su remate de larga distancia buscó vencer al adelantado Javier Rojas, que solo hizo vista.

A partir de ese momento hubo chances para ambos planteles, pero fue el Ranchoguitarra el que hizo el gasto y abrió la cuenta

A los 40’ PT, un tiro de esquina de Miguel Quiroga llegó a la cabeza del uruguayo Víctor Galaín, quien con un fuerte testazo obligó a la rápida intervención de Cousillas, pero en el rebote apareció Maidana para cabecear y anotar el 0-1.

Sin un conductor claro en el mediocampo y un Diogo Kachuba totalmente perdido, el DT Mauricio Adorno hizo una correcta lectura para el complemento. El ingreso de Willan Álvarez cambió el partido y reencaminó al Celeste.

El gol del empate llegó también en la fórmula de balón parado. Sobre 5’ ST, Miguel Ríos cobró un tiro libre en diagonal sobre el arco potosino, un fallido intento de Nicolás Marotta dejó la resolución en la cabeza de Álvarez, quien empujó el esférico con golpe de cabeza (1-1).

Aurora recibió el aliento de su público y se lanzó con más vocación sobre el pórtico de Rojas, pero sin mayor fortuna.

Maidana tuvo al menos tres oportunidades de darle la victoria a Nacional Potosí, pero sus acciones se fueron desviadas y no cambiaron el 1-1 final de la brega.

COMENTARIOS

"Se vio un Aurora distinto, hay que seguir trabajando para pensar en Sport Boys. Tuve dos opciones para poder anotar el gol de la victoria, pero no se dio. Hay que acoplarse, no soy volante pero me pude adaptar". Willan Álvarez. Delantero de Aurora.

"Nos vamos con el sabor amargo porque tuve tres situaciones claras que no marqué. Contento por el trabajo del equipo, nos plantamos bien. Nos llevamos un punto valioso, pero pudieron ser los tres". Enzo Maidana. Delantero de Nacional Potosí.