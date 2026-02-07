Paz denuncia una "vieja política" intenta derrumbar el gobierno

El presidente Rodrigo Paz Pereira participó ayer en el aniversario 136 de la Cámara Nacional del Comercio (CNC), en La Paz, y durante su discurso alertó de que existen organizaciones de la “vieja política” que intentan derrumbar a su gobierno y que aún no han entendido que existe un nuevo ciclo al mando del país.

El mandatario destacó el trabajo que realizó en estos casi tres meses al mando del país.

Paz recordó que el próximo 8 de febrero su gobierno cumplirá tres meses de gobierno, donde resaltó que en este tiempo con la nueva administración el país pasó de la calificación de riesgo país de más de 2.000 puntos a ahora encontrarse entre los 500 y 600 puntos, lo que Argentina tardó dos años.

Destacó que en este tiempo se ha trabajado con los organismos internacionales para recuperar y devolver la credibilidad porque nadie nos quería brindar apoyo al país. En tres meses se han logrado más de $us 8.000 millones en inversión para el país.

“Hemos logrado con los organismos internacionales volver a la credibilidad; nadie nos quería prestar, nadie confiaba en nosotros; solo en tres meses hemos logrado más de $us 8.000 millones que hoy día pueden ser para inyectar a la economía nacional”, resaltó en el encuentro con los empresarios.