"Nada está descartado": Costa y Villegas reabren la puerta para que Martins vuelva a la Verde

La falta de gol en los últimos siete amistosos que disputó la Selección boliviana ha generado que tanto el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, así como el director técnico de la Verde, den un paso atrás y empiecen a reabrir las puertas del combinado nacional a Marcelo Martins, el - hoy retirado- delantero y goleador histórico del conjunto nacional.

Hasta hace un mes, Villegas era enfático en señalar que Martins es un "ex jugador" y hasta en algún momento llegó a decir que la posibilidad de que sea convocado le parecía "jocoso".

Sin embargo, en los últimos días cambió el discurso. Ya la semana pasada señaló que "nunca cerró las puertas" al 'Flecheiro', y en las últimas horas afirmó que si el delantero puede ponerse en buenas condiciones físicas podría ser tomado en cuenta para la lista final de cara al repechaje.

"Nunca estuvo cerrada la puerta, Marcelo puede ponerse en condiciones físicas y buscar un club, trabajar en un equipo puede facilitar la cosa. Nos encantaría tener un jugador como Marcelo en buenas condiciones, hemos visto absolutamente a todos y queda ese margen con Marcelo para poder verlo, habrá que evaluar y tomar la mejor decisión", señaló Villegas, según reporte de distintos portales deportivos.

En ese sentido, el Presidente de la FBF acrecentó las posibilidades de que el delantero vuelva a ponerse los 'cachos' para ayudar a la Verde a llegar al Mundial, 32 años después de su último gran hito.

"Tenemos una gran posibilidad de estar presentes en un Mundial más de 30 años después, tenemos que hacer uso de todo el talento que tenemos", aseveró.

Al ser consultado específicamente sobre la posibilidad de que Martins regrese a la Selección, Costa aseveró que "nada está descartado".

Hasta ahora, no hay un pronunciamiento del 'Flecheiro', pero el goleador histórico de la Verde ya manifestó en más de una ocasión su intención de volver a vestir la camiseta de la Selección.

Bolivia jugará el repechaje al mundial el próximo mes de marzo. Para llegar al Mundial deberá ganar a Surinam y luego a Irak. En ese sentido, Villegas anunció dará a conocer la lista de convocados a finales de este mes.