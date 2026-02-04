The Strongest logra un triunfo apretado ante Táchira en La Paz

The Strongest no pudo anotar más de dos goles anoche, venció con lo justo a Deportivo Táchira (2-1) y en una semana intentará mantener la diferencia para avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

Los hinchas atigrados no salieron satisfechos, querían más goles porque en esta instancia son los que valen y el Deportivo Táchira jugará en su casa y con su gente en una semana.

Tal vez en un escenario que le gusta al técnico Eduardo Villegas, un especialista en el juego de contragolpe, pero anoche no se tuvo la contundencia necesaria como para anotar más de dos goles.

Los dos tantos del Tigre fueron de remate penal, mientras los venezolanos aprovecharon una licencia defensiva para marcar el empate momentáneo. Un primer tiempo en el que los venezolanos, tal como estaba previsto, apelaron al contragolpe y la pierna fuerte para frenar a The Strongest que tuvo un inicio arrollador.

Pero, poco a poco bajó la presión del cuadro que dirige Eduardo Villegas, que no pudo desentrabar la férrea marcación impuesta por Álvaro Recoba y su cuerpo técnico.

Un primer tiempo bastante flojo de Kevin Romay, nervioso e impreciso, perdió en dos ocasiones ante Peñaranda y Alfonzo que no supieron definir cuando tenían el arco a disposición, gran reacción de Rodrigo Banegas que demostró que el Tigre tiene arquero de clase internacional.

Raúl Castro también impuso su experiencia con clase, habilidad y precisión; un pase suyo filtrado en medio de los defensores venezolanos le permitió a Adrián Estacio mostrar que tiene remate y capacidad para anotar. Marcó el 1-0, pero la jugada fue revisada por el VAR, el brasileño Zavonelli se percató en la pantalla una mano previa de Arrascaita, por lo que anuló el gol anotado de gran manera por el colombiano.

Estacio se ganó los mayores aplausos en el primer tiempo con su velocidad y remate de larga distancia, sobre todo con el gol anulado. Fue el más peligroso, mientras Algarañaz y Ventura estuvieron marcados.

El primer tiempo concluyó sin apertura de marcador.

En la segunda etapa vinieron los goles y las emociones. El Tigre mejoró con el ingreso de Roca por Romay, a Ventura se lo vio más tranquilo por la izquierda, es así que una falta al dominicano fue cobrada penal por el árbitro brasileño Zavonelli. Arrascaita mandó el balón a las redes, el arquero Camargo estuvo cerca de atajar (1-0) a los 56’.

Los venezolanos salieron de su campo y arrinconaron a The Strongest. En un centro de esquina, Calzadilla se zafó de la marca de Castro y empalmó el balón para el 1-1 ante el desconcierto de los atigrados a los 62’.

Fueron los momentos de mayor tensión y nerviosismo, sobre todo en el local. Otra falta a Estacio fue cobrada penal a favor de The Strongest, tras una falta de Zuñiga. En medio de la protesta de los penales, nuevamente Arrascaita remató, pero el arquero Camargo interceptó el balón. La acción fue anulada y el árbitro hizo repetir la jugada por invasión. Esta vez fue el turno de Ábrego que engañó por completo a Camargo y marcó el 2-1.