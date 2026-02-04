Cambios. Dos historiadores potosinos asumirán dirección de Casa de Moneda

El Consejo de Administración de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia FC-BCB) comienza a ejecutar cambios en los repositorios reemplazando los nombramientos políticos por meritocráticos.

En ese marco, se ha resuelto nombrar al numismático Daniel Oropeza Alba como director general y al periodista e historiador Juan José Toro Montoya como director del Archivo Histórico de Potosí.

Las designaciones de ambos fueron aprobadas por separado y de manera unánime. La FC-BCB ha previsto sesionar en Potosí el 10 de febrero, y ministrar posesión a las nuevas autoridades, pero la noticia se filtró por vías oficiales, así que se optó por su confirmación.

HISTORIADORES

Oropeza y Toro trabajan en la defensa del patrimonio potosino por lo menos desde 2018, cuando fundaron la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí (SIHP) y se anotaron logros como la recuperación de los restos del escritor Carlos Medinaceli.

Oropeza es el actual presidente de la SIHP, y también preside el Comité Internacional de Historiadores y Numismáticos que ha organizado seis convenciones internacionales en seis países diferentes.

La primera de esas convenciones tuvo lugar en la Villa Imperial, en 2016. Abogado de profesión, es autor del estudio más serio sobre la falsificación de moneda en Potosí y ha publicado artículos académicos en varias revistas internacionales.

Toro fue el primer presidente de la SIHP. Es abogado y periodista y cursa estudios de posgrado en Historia. Ganó el Premio Nacional en Historia del Periodismo de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP).

Ha recibido varios premios de periodismo. Es autor de más de una veintena de libros, en publicaciones individuales y de autoría compartida.

PLANES

“Como se trata de una responsabilidad doble, nosotros vamos a trabajar en equipo completando las otras jefaturas de la Casa Nacional de Moneda y apuntando a la realización de un proyecto grande”, anunció Juán José Toro a Los Tiempos.

Ese proyecto es “la conversión de la Plaza 10 de noviembre, antiguamente denominada Plaza del Regocijo, en un museo al aire libre que tenga como principales atractivos:

El inmueble de la primera Casa de Moneda, ubicada en la esquina del edificio de Cajas Reales, donde funciona actualmente la alcaldía de Potosí, el Cabildo que es la exgobernación donde actualmente tenemos ya dos museos –el del Cabildo y el Histórico Policial “Libertador León Galindo Camacho.

No podemos ser, como en anteriores gestiones, autoridades que se meten en su oficina y se limitan a administrar el edificio la Casa de Moneda.

La Casa de Moneda tiene que ser el eje articulador de las demandas de Potosí en lo patrimonial en lo histórico y en lo cultural”, concluye.