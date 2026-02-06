Marcelo Martins a la Verde, las puertas se le abrieron al “Matador”

Marcelo Martins, al final del partido que Bolivia ganó a Brasil en El Alto y con la clasificación al repechaje mundialista, entusiasmado, anunció que iba a prepararse para ayudar a la Selección Nacional. Ingresó al campo de juego, abrazó a los seleccionados mientras levantaba el puño. “Si Bolivia va al Mundial, intentaré hacer todo, pero volveré para jugar. Mi sueño tiene que hacerse realidad en la cancha, y jugar el Mundial”, aseveró el goleador de las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.

Pero, en primera instancia, esta posibilidad pareció que no cayó bien a Óscar Villegas, el seleccionador nacional, quien dijo –incluso- que el tema no podría ser objeto de consideración porque Martins no era un jugador activo y de exjugadores no podía hablar, “no me parece serio”, opinó en su momento.

Las redes sociales se viralizaron inmediatamente con imágenes de Martins, quien reiteró su decisión de apoyar a la Selección. Pero, poco a poco se diluyó, porque la afición en las redes tampoco aprobaba su decisión, consideraban que había llegado a su fin el tiempo del “Matador”.

Pero, luego de los partidos amistosos de la Selección Nacional ante Panamá (1-1) y México (0-1), algo cambió en la percepción del seleccionador nacional. Ya con la convocatoria de Juan Sinfroniano Godoy pareció que su discurso de dar oportunidad a la gente joven y nacional cayó en saco roto porque el atacante nacido en Paraguay y naturalizado boliviano, fue convocado no obstante sus 33 años.

El prestigioso periodista deportivo, Alfonso “Toto” Arévalo, opinó en Deporte Total que “a estas alturas, forzar el retorno de Marcelo Martins a la Selección ojalá fuera la solución, pudo haber sido hace tres meses si empezaba a trabajar para reacondicionar el físico, porque es un hombre disciplinado; es importante, no suficiente y necesaria la competencia para encontrar el ritmo de juego”.

Luego, acotó: “El mensaje de que las puertas de la Selección no están cerradas para Martins nos coincide con el mensaje y discurso que plantearon al país”.

Óscar Villegas y Fernando Costa, ayer dieron más luces al respecto, porque ni el técnico ni el presidente de la FBF, cerraron las puertas de la Verde al “Matador”, al contrario.

“Si lo vemos a Marcelo Martins entrenar en un club, entrenar y prepararse, las puertas de la Selección están abiertas para él”, dijo Villegas.

Costa, por su parte, señaló a propósito de Martins que “tenemos una gran oportunidad de llegar al Mundial después de 30 años, hay que recurrir a todo el talento que tenemos en el fútbol boliviano, nadie está descartado”.

Marcelo Martins se entrena en Belo Horizonte desde hace más de una semana, en su gimnasio particular, incluso contrató a un entrenador personal para que supervise su trabajo.

Ayer, luego de las palabras de Costa y Villegas, se informó en redes sociales partidarias de Oriente Petrolero que sería el fichaje estrella del cuadro verdolaga para esta temporada. No hay un anuncio oficial, pero se menciona que será confirmado en las próximas horas como nuevo jugador de Oriente.