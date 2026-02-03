Premios. “Fuera ICE”: Los Grammy se convierten en escenario de protesta

Desde Bad Bunny hasta Joni Mitchell, los artistas aprovecharon la noche más importante de la música para alzar la voz contra las redadas migratorias en EEUU y denunciar el accionar del ICE.

Algunas de las estrellas más importantes de la música criticaron duramente el domingo las redadas migratorias que sacuden a Estados Unidos, mientras se reunían en Los Ángeles para la entrega de los premios Grammy en su edición 68.

La megaestrella puertorriqueña Bad Bunny marcó la pauta de la velada al aceptar uno de los primeros premios importantes. “Antes de dar gracias a Dios, voy a decir ‘Fuera ICE’”, dijo el artista de 31 años ante los vítores del público de Los Ángeles.

En una semana el cantante será además el protagonista del espectáculo del medio tiempo de la final de la Liga de fútbol americano. “No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”, expresó el cantante tras recibir el premio Grammy 2026 al mejor álbum de música urbana por su aclamado Debí Tirar Más Fotos, cerrando una noche sorprendente y que hizo historia. Es la primera vez que un álbum en español se lleva el máximo galardón.

La estrella del reguetón no fue la única en denunciar las acciones del ICE, una de las principales agencias implicadas en la represión.

Entre los trajes de Valentino, Chanel y Saint Laurent que se vieron en la alfombra roja, muchos de los asistentes añadieron una insignia con la consigna “Fuera ICE” a sus atuendos.

Entre ellos se encontraban la poderosa pareja formada por Justin y Hailey Beiber, la veterana cantante Joni Mitchell, el cantante estadounidense Jordan Tyson y la actriz y cantante Helen J. Shen.

El asesinato de dos estadounidenses por agentes federales aumentó la tensión entre muchos pobladores, ya preocupados por lo que consideran operaciones indiscriminadas que detienen a cualquiera que hable español o tenga la piel morena.