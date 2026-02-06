Alerta. La Casa Nacional de Moneda está en condición patrimonial crítica

Publicado el 06/02/2026 a las 8h39
Goteras en los techos, chorreras en salas de la segunda planta y necesidad de intervención urgente es el diagnóstico que el director de la Casa Nacional de Moneda, Daniel Oropeza Alba, denunció a los días de ingresar al cargo y calificó de severa la crisis de conservación de las cubiertas del repositorio nacional en la ciudad de Potosí.

“Hemos compartido con los medios comunicación la información sobre el estado crítico, la severa crisis de conservación de las cubiertas de Casa Nacional de Moneda que, siendo un monumento declarado por la Unesco patrimonio de la humanidad, actualmente atraviesa una severa crisis de conservación, producto de largas gestiones en las que fue desatendido el concepto de conservación preventiva”, dijo.

El director afirmó que la situación es dramática, porque hay goteras e incluso chorreras en algunas salas. “Tenemos también muchas dificultades en cuanto a la gestión misma de la conservación del patrimonio”, complementó.

NECESARIA PLANIFICACIÓN

En ese sentido, remarcó la necesidad de generar una planificación acorde con esa edificación más de dos veces centenaria. Además, dijo, se busca articular a las instituciones pertinentes para colaborar en el objetivo de conservación de la Casa Nacional de Moneda.

“Está en una situación supercrítica la Casa de Moneda. Por lo tanto, vamos a necesitar la cooperación técnica, especializada y también buscar el financiamiento de recursos para poder emprender una restauración a la altura de este edificio”, explicó.

“Es inconcebible cómo hemos podido llegar a este grado tan avanzado de daño estructural en la conservación de los techos y como no se ha hecho en la última década un mantenimiento adecuado para no llegar al estado de peligro que tiene actualmente la Casa Nacional de Moneda”, remarcó.

La Casa Nacional de Moneda de Potosí es una de las instituciones coloniales más importantes de América.

Fue construida entre 1759 y 1773 para acuñar monedas de plata durante el virreinato. Fue el centro de producción de la moneda potosina, un pilar del sistema económico mundial. Hoy funciona como museo y repositorio histórico y es uno de los más visitados del país.

La Casa Nacional de Moneda es una Entidad Cultural del Estado, dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, cuya vocación es rescatar, proteger, custodiar, conservar, restaurar e investigar. Además de promover y poner en valor el Patrimonio Cultural tangible e intangible y documental, que se halla en el Repositorio, no solo rescatando la historia y cultura de la Villa Imperial, si no de Bolivia.

