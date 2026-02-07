El Senado sanciona por unanimidad la ley que amplía a seis meses la permanencia de autoridades salientes

En una sesión virtual de carácter urgente, la Cámara de Senadores sancionó este sábado la ley que amplía de tres a seis meses la permanencia obligatoria en territorio nacional para las autoridades que concluyan su mandato. La norma, aprobada por unanimidad, busca reforzar el control y la transparencia en la transición administrativa.

“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo la Cámara de Senadores cámara revisora, queda sancionada la presente Ley”, declaró el presidente de la Cámara Alta, Diego Ávila, antes de disponer su remisión inmediata al Órgano Ejecutivo para su promulgación., según nota de prensa.

Alcance de la norma

La modificación establece un nuevo marco de responsabilidad para los funcionarios públicos de alto nivel, obligándolos a permanecer en el país durante el primer semestre posterior a la entrega de sus cargos. Según los considerandos de la norma, esta medida garantiza que las autoridades salientes estén disponibles para cualquier proceso de rendición de cuentas o investigaciones administrativas pendientes.