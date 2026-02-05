Carnaval. El Jueves de Compadres, una tradición que no es exclusiva de Bolivia

La fiesta del Jueves de Compadres que se celebra hoy no es exclusiva de Bolivia; también se la vive en otros países andinos de Sudamérica, como puede constatarse en publicaciones de sitios digitales.

“La fiesta de Compadres nace a través de la celebración de Comadres que se celebra el jueves previo al Carnaval (…). Esta celebración, en Bolivia proviene del departamento de Tarija, donde es una tradición realizar festejos en ese día.

Un texto publicado en 2013 en el diario digital de la Fundación para la Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), indicaba que “los Jueves de Compadres (…) que se celebran en Tarija, en representación de la amistad y picardía sexual, se expandieron a escala nacional, y no es extraño ver cómo esta tradición es asumida en los festejos de ciudades importantes como La Paz, Cochabamba o Santa Cruz, afirma el investigador tarijeño Carlos Vacaflores”.

“En Bolivia la fiesta originalmente estaba dirigida a los que se nombra como compadres, es decir a la persona que es padrino para su hijo o hija. Sin embargo, se ha extendido a todo tipo de amistades”, señala Micaela Sanjines Ordóñez en un artículo publicado en el sitio bolivia.com, el año 2023.

EN PERÚ Y ARGENTINA

Celebrado una semana antes del Jueves de Comadres, el de Compadres es, “en los Andes (una fiesta para agasajat a esos) personajes muy queridos y apreciados en el seno de una familia. Representan una segunda paternidad y se van incrementando en los momentos más importantes como el bautizo, comunión, graduación, o matrimonio.

Por ello se escoge de entre los amigos o la familia a los más cercanos porque con ellos se ha de convivir como reclama el Ayllu (comunidad) y el Ayni (reciprocidad)”, señalaba el periodista peruano Manoel Obando, en un artículo aparecido el año pasado en el sitio Infobae.

En el Perú, este jueves es festivo en los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Cusco y Junín, añade el artículo de Obando.

En Argentina, “El Jueves de Compadres es una de las fechas más esperadas por los jujeños que lo celebran con el fin de reforzar los lazos entre familias”, refiere un artículo publicado en el sitio jujuyalmomento.com, hace cuatro años.

“Es una festividad de origen celta que se celebraba para provocar noviazgos entre las poblaciones más jóvenes y se festejaba 60 días antes del domingo de resurrección”, añade ese texto, citando al maestrol rural jujeño, Carlos “Guri” Matorras.

“En Jujuy se acostumbra a que los compadres se reúnan a compartir un almuerzo, tomar chicha y cantar coplas.”, agrega el profesor.

EN TARIJA

“Varias ciudades (de Bolivia)comenzaron asumir la tradición de Compadres, tradicional del carnaval chapaco, como también fue asumido en Tarija el tradicional “martes de ch´alla”, constata el artículo de PIEB.

En la ciudad de Tarija, los varones tienen un “campo de los compadres”, donde arranca la fiesta ese día.

En Cochabamba, la celebración ocurre de manera tradicional en los mercados, y se extiende con variaciones más discretas a las oficinas, donde las mujeres agasajan a sus compañeros de trabajo. Gentileza que será retribuida en una semana.