Carnaval. El Jueves de Compadres, una tradición que no es exclusiva de Bolivia

Cultura
NORMAN CHINCHILLA
Publicado el 05/02/2026 a las 9h33
La fiesta del Jueves de Compadres que se celebra hoy no es exclusiva de Bolivia; también se la vive en otros países andinos de Sudamérica, como puede constatarse en publicaciones de sitios digitales.

“La fiesta de Compadres nace a través de la celebración de Comadres que se celebra el jueves previo al Carnaval (…). Esta celebración, en Bolivia proviene del departamento de Tarija, donde es una tradición realizar festejos en ese día.

Un texto publicado en 2013 en el diario digital de la Fundación para la Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), indicaba que “los Jueves de Compadres (…) que se celebran en Tarija, en representación de la amistad y picardía sexual, se expandieron a escala nacional, y no es extraño ver cómo esta tradición es asumida en los festejos de ciudades importantes como La Paz, Cochabamba o Santa Cruz, afirma el investigador tarijeño Carlos Vacaflores”.

“En Bolivia la fiesta originalmente estaba dirigida a los que se nombra como compadres, es decir a la persona que es padrino para su hijo o hija. Sin embargo, se ha extendido a todo tipo de amistades”, señala Micaela Sanjines Ordóñez en un artículo publicado en el sitio bolivia.com, el año 2023.

EN PERÚ Y ARGENTINA

Celebrado una semana antes del Jueves de Comadres, el de Compadres es, “en los Andes (una fiesta para agasajat a esos) personajes muy queridos y apreciados en el seno de una familia. Representan una segunda paternidad y se van incrementando en los momentos más importantes como el bautizo, comunión, graduación, o matrimonio.

Por ello se escoge de entre los amigos o la familia a los más cercanos porque con ellos se ha de convivir como reclama el Ayllu (comunidad) y el Ayni (reciprocidad)”, señalaba el periodista peruano Manoel Obando, en un artículo aparecido el año pasado en el sitio Infobae.

En el Perú, este jueves es festivo en los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Cusco y Junín, añade el artículo de Obando.

En Argentina, “El Jueves de Compadres es una de las fechas más esperadas por los jujeños que lo celebran con el fin de reforzar los lazos entre familias”, refiere un artículo publicado en el sitio jujuyalmomento.com, hace cuatro años.

“Es una festividad de origen celta que se celebraba para provocar noviazgos entre las poblaciones más jóvenes y se festejaba 60 días antes del domingo de resurrección”, añade ese texto, citando al maestrol rural jujeño, Carlos “Guri” Matorras.

“En Jujuy se acostumbra a que los compadres se reúnan a compartir un almuerzo, tomar chicha y cantar coplas.”, agrega el profesor.

EN TARIJA

“Varias ciudades (de Bolivia)comenzaron asumir la tradición de Compadres, tradicional del carnaval chapaco, como también fue asumido en Tarija el tradicional “martes de ch´alla”, constata el artículo de PIEB.

En la ciudad de Tarija, los varones tienen un “campo de los compadres”, donde arranca la fiesta ese día.

En Cochabamba, la celebración ocurre de manera tradicional en los mercados, y se extiende con variaciones más discretas a las oficinas, donde las mujeres agasajan a sus compañeros de trabajo. Gentileza que será retribuida en una semana. 

04/02/2026
Cambios. Dos historiadores potosinos asumirán dirección de Casa de Moneda
El Consejo de Administración de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia FC-BCB) comienza a ejecutar cambios en los repositorios reemplazando los...
01/02/2026
En mis palabras: una lectura subversivamente necesaria
La lectura de En mis palabras. Recuento de mi vida política, nueva obra de Gisela Derpic, no solamente me ha fascinado sino que me he sentido identificado con...
“Recuerdo el primer día de clases en mi Colegio Nacional Sucre, tenía 12 años, pensaba que iba a ser un día con mucha tolerancia, relajado, conocer a mis nuevos compañeros, los profesores y las aulas...
01/02/2026
Primer día de clases en el Colegio Nacional Sucre de Cochabamba
Este viernes 30 de enero la Fundación Patiño inaugura la exposición de la artista mexicana Betsabeé Romero titulada “Más allá del eclipse”.
30/01/2026
“Más allá del eclipse” nos deslumbra desde hoy en el Palacio Portales
05/02/2026 Seguridad
Suspenden al juez Hebert Zeballos tras proceso interno y vínculos con el caso “maletas”
El Consejo de la Magistratura de Santa Cruz suspendió al juez Hebert Zeballos Domínguez, tras un proceso disciplinario abierto por irregularidades en el...
05/02/2026 País
Choferes de La Paz advierten con ir al paro debido al conflicto de combustible de mala calidad
Los choferes del sector sindicalizado y libre de La Paz se han movilizado este jueves y advierten con entrar en paro desde el lunes, en demanda de atención del...
05/02/2026 País
Lanzan plan integral para la seguridad en el Carnaval de Oruro
El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía presentó las medidas que ha adoptado, en alianza con varias reparticiones y empresas...
05/02/2026 Economía
YPFB importará crudo y apunta a reactivar operaciones en sus refinerías
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció la importación de crudo con el fin de incrementar la capacidad de operaciones en las refinerías...
05/02/2026 Economía
El préstamo del Banco Mundial de $us 200 millones es destinado al bono Pepe
El Directorio Ejecutivo del Grupo Banco Mundial aprobó este jueves un préstamo de 200 millones de dólares "para apoyar los esfuerzos del Estado Plurinacional...
05/02/2026 Fútbol
Es oficial: Marcelo Martins regresa a la Selección para el repechaje rumbo al Mundial
Marcelo Martins vuelve al fútbol. Desde la dirigencia de Oriente Petrolero y la Federación Boliviana de Fútbol confirmaron que el delantero saldrá del retiro...
