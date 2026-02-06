Se inauguraron los Juegos Olímpicos de invierno

Más allá que la competencia oficial inició este miércoles, los Juegos Olímpicos de invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026 tuvieron su ceremonia inaugural este viernes en el icónico Estadio de San Siro, el recinto donde hacen de locales de manera habitual el Inter y el Milan en el fútbol italiano. El evento contó con estrellas de primer nivel internacional que sirvieron como plataforma de presentación a una cita que se prolongará hasta el domingo 22 de febrero próximo.

El desfile de las comitivas finalizó con el país anfitrión. A pura algarabía, los deportistas italianos se hicieron presentes ante el encendido automático de las cámaras de los celulares pertenecientes a los espectadores, quienes buscaron captar el momento para toda la vida. Lo siguió desde las tribunas del San Siro el presidente de ese país, Sergio Mattarella, como así también hubo otras figuras políticas porque también acompañó la ceremonia el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance.

Luego de una participación de la actriz Sabrina Impacciatore en la continuidad del evento, fue momento de escuchar a Giovanni Malago, presidente del Comité Organizador de estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos: “Esta noche, Italia abre sus brazos al mundo, les damos la bienvenida a una tierra de innovación, cultura y pasión. Estos JJOO serán vistos por millones de personas, estamos listos para hacer historia, una vez más. Sé lo duro que trabajamos para que esto suceda, el camino no ha sido con pocos retos, pero estuve determinado a nunca rendirme porque simplemente amo al país, al deporte y al movimiento olímpico“.

A continuación, Kirsty Coventry fue invitada a tomar el micrófono como presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI): “Los atletas nos demostrarán que la fortaleza no es solamente ganar, sino que es tener la fuerza, la empatía y el corazón. No solamente harán increíbles memorias, alcanzarán sus sueños olímpicos y demostrarán al mundo cómo vivirlo. Esa es la razón por las que todos amamos los Juegos. Ustedes nos recuerdan que podemos ser valiantes y nobles y que podemos levantarnos sin importar lo duro que nos hayamos caído. Cuando vemos a una atleta cayendo y levántandose, se nos recuerda que todos podemos hacer lo mismo”.

Acto seguido, le cedieron la palabra a Mattarella para que inaugure la cita desde uno de los palcos donde estaba situado: “Declaro abierta la celebración de la 25° edición de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d’Ampezzo”.