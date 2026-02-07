El programa de misiles de Irán no es negociable, según canciller iraní

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, afirmó el sábado que el programa de misiles del país "nunca ha sido negociable" en las conversaciones con Estados Unidos.

Araghchi realizó estas declaraciones en una entrevista concedida a la cadena qatarí Al Jazeera, cuyos extractos fueron compartidos el sábado en persa en su canal de Telegram.

Al comentar las negociaciones indirectas celebradas el viernes entre Irán y Estados Unidos, centradas exclusivamente en la cuestión nuclear iraní, Araghchi señaló que constituyeron un buen "comienzo", aunque todavía queda un largo camino por recorrer para generar confianza.

En los últimos meses, Estados Unidos ha instado a Irán a limitar su programa de misiles, una exigencia que Teherán ha rechazado firmemente.

"Los misiles nunca son negociables, ya que se trata de una cuestión de defensa", afirmó Araghchi. "Esperamos ver este enfoque en la política estadounidense".

Estados Unidos e Israel no lograron destruir las capacidades nucleares de Irán ni siquiera mediante el bombardeo de las instalaciones atómicas del país el pasado mes de junio, afirmó, al tiempo que subrayó el derecho "inalienable" de Irán a continuar con el enriquecimiento de uranio en su propio territorio.

En cuanto a un posible ataque estadounidense, Araghchi señaló que no sería posible para Irán atacar territorio de Estados Unidos, pero sí podría atacar bases estadounidenses en Asia Occidental.

Las negociaciones del viernes entre las delegaciones de Estados Unidos e Irán, encabezadas por el enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Araghchi, marcaron un renovado esfuerzo diplomático en medio del aumento de las tensiones entre Teherán y Washington, ante el fortalecimiento militar de este último en la región.