El jefe del Ejército Sur de EEUU se reúne con el ministro de Defensa tras su llegada a Bolivia

El comandante general del Ejército Sur de Estados Unidos, el mayor general Philip J. Ryan, llegó la mañana de este miércoles al edificio del Ministerio de Defensa, en la ciudad de La Paz.

El objetivo de su visita es sostener una reunión con el ministro de defensa Marcelo Salinas, en el marco del acercamiento entre ambas naciones marcado por un giro en la política exterior boliviana, que tiene a EEUU como aliado.

A la llegada Rían saludó a la prensa e ingreso a instalaciones del ministerio de defensa

El militar estadounidense tiene en su agenda reuniones con autoridades y militares de Bolivia.

La embajada estadounidense señaló en un comunicado de prensa que "autoridades del Ministerio de Defensa de Bolivia dieron la bienvenida" a Ryan, cuya visita es la primera que realiza un "alto representante militar" de EEUU a la nación andina desde 2006, "lo que señala la intención de ambos países de fortalecer las relaciones bilaterales".

Además de reunirse "con homólogos bolivianos", el jefe militar estadounidense también visitará la sede diplomática de su país en La Paz y "hablará con los cadetes del Colegio Militar del Ejército", indicó la embajada.

"Me honra estar aquí y traer conmigo el respeto y el compromiso del Comando Sur de los Estados Unidos. Nuestras Fuerzas Armadas están unidas por un compromiso compartido de servir a nuestros pueblos, defender a nuestras naciones y actuar con profesionalismo e integridad", expresó Ryan, citado en el comunicado.