Gobierno crea el "seguro solidario" para resarcir daños por la gasolina de mala calidad

Economía
RED UNO
07/02/2026
El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, informó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) activará un 'Seguro solidario' de daños contra terceros para atender a los propietarios de vehículos que hayan sufrido desperfectos mecánicos a causa del combustible denominado “desestabilizado”. 

La autoridad explicó que este combustible provino de tanques que presentaban irregularidades técnicas arrastradas de gestiones pasadas, situación que habría provocado daños en motores y otros componentes de distintos motorizados.

Más datos

Los conductores afectados deberán acudir a talleres mecánicos habilitados, donde se realizarán las verificaciones técnicas correspondientes. Una vez confirmada la causa del daño, se aplicará el protocolo para la reparación mediante el seguro.

La medida comenzará a regir a partir de la próxima semana, y está dirigida a todos aquellos usuarios que consideren haber sido perjudicados por el uso de gasolina contaminada.

Desde el Gobierno se aseguró que esta acción busca proteger a los consumidores, asumir responsabilidades institucionales y dar una respuesta concreta ante un problema que impactó directamente en la economía de los ciudadanos.

 

