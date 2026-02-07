Gobierno crea el “seguro solidario” para resarcir daños por la gasolina de mala calidad
El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, informó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) activará un 'Seguro solidario' de daños contra terceros para atender a los propietarios de vehículos que hayan sufrido desperfectos mecánicos a causa del combustible denominado “desestabilizado”.
La autoridad explicó que este combustible provino de tanques que presentaban irregularidades técnicas arrastradas de gestiones pasadas, situación que habría provocado daños en motores y otros componentes de distintos motorizados.
Más datos
Los conductores afectados deberán acudir a talleres mecánicos habilitados, donde se realizarán las verificaciones técnicas correspondientes. Una vez confirmada la causa del daño, se aplicará el protocolo para la reparación mediante el seguro.
La medida comenzará a regir a partir de la próxima semana, y está dirigida a todos aquellos usuarios que consideren haber sido perjudicados por el uso de gasolina contaminada.
Desde el Gobierno se aseguró que esta acción busca proteger a los consumidores, asumir responsabilidades institucionales y dar una respuesta concreta ante un problema que impactó directamente en la economía de los ciudadanos.