Zago convoca a 25 jugadores para los amistosos en Argelia

El director técnico de la selección nacional, Antonio Zago, dio a conocer la nómina de 25 jugadores que serán parte de los amistosos que jugará Bolivia el viernes 22 de marzo contra Argelia y el lunes 25 frente a Andorra.

David Akologo de Aurora, Rafael "Rafinha" Mollercke de Blooming y Robson Matheus Tomé de Araujo (Always Ready) son los jugadores que fueron convocados por primera vez a la Verde.

Zago también apostó por la presencia de seis jugadores legionarios: Luis Haquin de Ponte Petra, Brasil; Roberto Fernández de Baltika, Rusia; Gabriel Villamil de Liga Universitario de Quito, de Ecuador; Miguel Terceros, de Santos Brasil; Boris Céspedes de Yverdon, de Suiza, y Jaume Cuéllar de Barcelona B, de España.

Los convocados empezarán la concentración el 14 de marzo, para que al día siguiente viajen a Sao Paulo, donde trabajarán y desde esa ciudad viajarán a Argelia.

Convocados

Arqueros: Guillermo Viscarra (The Strongest), David Akologo (Aurora), Bruno Poveda (Wilstermann).

Defensores: Luis Haquin (Ponte Petra, Brasil), José Sagredo (Bolívar), Adrián Jusino (The Strongest), Marcelo Suárez (Always Ready), Diego Medina (Always Ready), Roberto Fernández (Baltika, Rusia), Yomar Rocha (Bolívar), Daniel Lino (The Strongest).

Mediocampistas: Ramiro Vaca (Bolívar), Gabriel Villamil (Liga U de Quito, Ecuador), Miguel Terceros (Santos, Brasil), Rodrigo Ramallo (The Strongest), Pablo Vaca (Always Ready), Rafael Mollercke (Blooming), Jaime Arrascaita (The Strongest), Robson Matheus Tomé de Araujo (Always Ready), Boris Céspedes (Yverdon, Suiza), Moisés Villarroel (Guabirá).

Delanteros: Carmelo Algarañaz (Bolívar), Jaume Cuéllar (Barcelona B, España), Jair Reinoso (Aurora), César Menacho (Blooming).

Amistoso ante México

La selección boliviana de fútbol enfrentará a México el 31 de mayo en el que será su último partido de preparación antes de su participación en la Copa América Estados Unidos 2024.

La sede y el horario serán confirmados en las siguientes horas, informaron a Sports 360 dirigentes federativos.

La Verde debutará en el torneo continental el 23 de junio cuando enfrente al seleccionado anfitrión, en el AT&T Stadium en Arlington, Texas (18.00), partido de la primera fecha del grupo C, que también integran Panamá y Uruguay.