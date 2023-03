El deportista es siempre el primer responsable por un caso positivo

El deportista es el directo responsable por un caso de doping positivo que se presente, según señala la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), debido a que el atleta es quien en última instancia decide qué tomar o inyectarse.

“Según el principio de estricta responsabilidad, un deportista es responsable por cualquier sustancia que se encuentre en su cuerpo. Una violación potencial a una norma antidopaje ocurrirá tanto como si intenta el uso de una sustancia prohibida, como por su nivel de precaución. Siempre toma precauciones ante una sustancia, comida (especialmente carne en algunos países) o suplementos que estés consumiendo”, aseguró la AMA en un test destinado a responder las preguntas más comunes sobre doping.

Es por esta razón que la AMA pide a los deportistas asumir esa responsabilidad.

“Todos los atletas precisan ser proactivos al hacer preguntas a fin de no comprometer sus carreras deportivas. Si tienes una pregunta, ¡hazla! Si no puedes estar 100 por ciento seguro de los ingredientes o no conoces el estatus de una sustancia, ¡no la tomes!”, le pidió la AMA a los deportistas.

Una de las sustancias más usuales encontradas en los casos positivos es el clenbuterol, presente en algunos fármacos para combatir enfermedades respiratorias y descongestionante.

Esta sustancia estuvo presente en el medicamento que ingirió el atleta Vidal Basco, quien dio positivo tras los controles realizados en los Juegos Suramericanos 2022.

Basco dijo que tomó el fármaco para combatir un fuerte resfriado y desconocía qué sustancias estaban presentes en ese fármaco, pero el desconocimiento no lo salvó de las sanciones.

Al respecto, la AMA señaló: “Si sufres de un resfriado, tienes gripe o alergia al polen, no tomes ningún medicamento ni sustancia sin haberte asegurado previamente que no contiene sustancias prohibidas. Esto incluye aquéllas vendidas sin receta médica y los medicamentos proporcionados por tu médico. Recuerda que un resultado positivo no tiene vuelta atrás”.

Los deportistas siempre deben verificar que el medicamento que tomarán está libre de sustancias prohibidas, aunque quien se lo prescribe sea una persona de confianza.

“Los atletas siempre deberían saber lo que ingieren. Utilizar medicamentos sin conocer su contenido puede dar un resultado positivo en el control de dopaje además de ser posiblemente peligroso para la salud”, agregó la AMA.

Es por esta razón que es importante que el atleta informe a su médico, ya que al ser un deportista de alto rendimiento está sujeto a controles de dopaje y no puede consumir sustancias prohibidas.

En el caso de que sea necesario el uso de alguna sustancia prohibida por un problema médico, existe la Autorización de Uso Terapéutico (AUT) a través de la cual el deportista obtendrá el permiso para medicarse sin correr el riesgo de ser sancionado.

“El programa de la AUT ofrece a los atletas la oportunidad de solicitar tratamiento de una condición médica seria, usando una sustancia prohibida. Una AUT sólo será otorgada si la sustancia no representa un problema significativo para la salud, no incrementa el desempeño y si no existe otra sustancia o método alternativo para el tratamiento”, informó la AMA.

Los componentes pueden variar de un país a otro

La AMA recomienda no confiarse incluso en un medicamento que está libre de sustancias prohibidas en su país y se lo debe comprar en competencia en otro país.

“En otros países, algunos medicamentos contienen ingredientes algo diferentes. En algunos casos podría tratarse de sustancias prohibidas. Debes verificar los ingredientes con atención y solicitar asesoramiento de parte de tu médico si no estás seguro”, indicó la AMA.

La agencia incluso sostiene que el consumo de suplementos siempre es bajo el riesgo del atleta, ya que muchos complementos contienen sustancias prohibidas.

Soliz admitió ingesta intencional

De los varios casos positivos de doping que se registraron en el país, sólo el ciclista Óscar Soliz reconoció en su momento que consumió una sustancia prohibida en 2017 para cumplir con la exigencia deportiva, cuando se encontraba en Colombia.

El ciclista terminó con una dura sanción que ya cumplió y ahora intenta volver a su nivel en el ciclismo nacional.

En el resto de casos positivos que se registraron en el deporte amateur, todos señalaron que no tomaron la sustancia prohibida para mejorar su rendimiento deportivo, sino que fue por tema médico o desconocimiento.

Algunas de las sustancias que se encontraron en los casos positivos en el deporte amateur fueron Nandrolona (Alison Sánchez en 2010), Benzoilecgonina (César Fernández y Juan Carlos Huiza en 2017), EPO-CERA (Óscar Soliz en 2017, acetazolamide (Carolina Ocampo en 2018).

En el fútbol profesional, las sustancias más comunes son la Benzoilecgonina de cocaína y los diuréticos.