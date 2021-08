Realizan ciclo de cine nacional en EEUU

Cineastas bolivianos, BoliviaCine, la Universidad de Ohio State, la Organización Estudiantil Abya Yala y el Gateway Film Center de Ohio organizan el primer ciclo de cine boliviano en Columbus, Ohio (Estados Unidos) con el objetivo de difundir y promocionar el cine boliviano contemporáneo con nuevos públicos dentro y fuera de Bolivia.

“Ha sido una actividad coordinada desde varios frentes que se viene haciendo desde hace tiempo. Es algo que se ha dado paso a paso, se ha gestionado con mucho tiempo de anticipación y la motivación ha surgido desde varios frentes”, expresa el director Álvaro Olmos.

En esta ocasión, en la sala principal de Gateway Film Center de Ohio, se proyectarán cinco películas fundamentales de la era digital del cine boliviano contemporáneo, cada jueves por semana desde el 12 de agosto de 2021.

“Este ciclo es el punto de inicio para una relación constante de distribución cinematográfica entre Bolivia y Estados Unidos”, explicó Olmos al contar que lamentablemente en Bolivia los cineastas realizan esfuerzos personales para promover sus propias películas.

Las películas proyectadas serán: San Antonio (2011) de Álvaro Olmos, El olor de tu ausencia (2013) Eddy Vásquez, Lo más bonito y mis mejores años (2005) de Martín Boulocq, Viejo Calavera (2016) de Kiro Russo y Compañía (2019) de Miguel Hilari.

Al mismo tiempo, las películas serán liberadas gratuitamente en el portal BoliviaCine.com para el acceso libre del público boliviano, desde las 17:00 de los jueves hasta las 22:00 de los viernes.

Al día siguiente de cada proyección, se llevará a cabo un conversatorio con los directores de cada película en la que el público podrá participar libremente.

El conversatorio será gestionado desde Ohio y será reproducido por las páginas de Facebook de: BoliviaCine, La Ramona, ImagenDocs, Laboratorio de Comunicación de la UPB y la Universidad Ohio State.

Olmos asegura que el ciclo de cine es el inicio de actividades similares que buscan difundir fuera de Bolivia las producciones nacionales.

“Es el inicio de una búsqueda constante de relaciones entre los espacios de proyección de cine internacional. Es una forma de empezar a circular el cine boliviano en estos espacios para estar presente”, expresó.

Cronograma de las proyecciones:

San Antonio (2011) se proyectará el 12 de agosto a las 19:30 y su conversatorio será el 13 de agosto a las 17:00.

Lo más bonito y mis mejores años (2005) se proyectará el 19 de agosto a las 19:30 y su conversatorio será el 20 de agosto a las 17:00.

El olor de tu ausencia (2013) se proyectará el 26 de agosto a las 19:30 y su conversatorio será el 27 de agosto a las 17:00.

Viejo Calavera (2016) se proyectará el 2 de septiembre a las 19:30 y su conversatorio será el 3 de septiembre a las 17:00

Compañía (2019) se proyectará el 9 de septiembre a las 19:30 y su conversatorio será el 10 de septiembre a las 17:00.

Los organizadores y coorganizadores del evento son: BoliviaCine.com, Abya Yala Student Organization of The Ohio State University, Gateway Film Center, Center for Latin American Studies of The Ohio State University, Universidad Privada Boliviana - Carrera de Comunicación y Ramona - Suplemento Cultural.