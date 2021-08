Marvel toma el corazón de Hollywood con el estreno mundial de "Shang-Chi"

Los Ángeles |

Marvel tomó el corazón de Hollywood con el estreno mundial de "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", su nueva película y en la que abraza la cultura asiática en un nuevo esfuerzo de integración de Disney.

Hollywood Boulevard, la calle en la que se encuentra la parte más conocida del Paseo de la Fama, cortó al tráfico uno de sus tramos más famosos para acoger la presentación de "Shang-Chi", que se estrenará en los cines el próximo 3 de septiembre.

La "premiere" tuvo lugar en El Capitan Theatre, un histórico cine de Los Ángeles (EE.UU.) que se encuentra prácticamente enfrente del Dolby Theatre, el lugar en el que cada año se celebran los Óscar.

Acostumbrados en los últimos meses a presentaciones virtuales y a eventos pequeños y simbólicos, el estreno de "Shang Chi" contó con la parafernalia y el lujo de los grandes acontecimientos de Hollywood previos a la pandemia.

Una gran alfombra roja, estrellas frente a los fotógrafos, fans gritando para ver a sus ídolos...

Todos esos ingredientes se dieron en la "premiere" de "Shang-Chi", que, no obstante, sí exigió a todos los asistentes que llevaran mascarilla y que aportaran prueba de vacunación contra el coronavirus.

Simu Liu es el protagonista de esta película de superhéroes en la que también aparecen Awkwafina, Benedict Wong, Michelle Yeoh y el emblemático Tony Leung.

Con su director Destin Daniel Cretton al frente, la gran mayoría del elenco de esta cinta acudió al estreno en Los Ángeles.

"Shang-Chi" cuenta la historia de un joven experto de las artes marciales que lleva una vida en San Francisco de lo más normal pero cuyo pasado encierra numerosos secretos.

La vida de este joven cambia por completo cuando se enfrenta a la parte más oscura de su familia y se mide a una temible organización llamada Ten Rings.