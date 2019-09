Brad Pitt cuenta sobre sus días tristes sin Angelina Jolie

El recuerdo de su tormentosa separación con Angelie Jolie en medio de acusaciones por violencia física contra uno de sus hijos continúa persiguiendo a Brad Pitt. A tres años de la separación, el actor se volvió a pronunciar sobre el divorcio con la madre de sus seis hijos.

En entrevista para The New York Times desde el Festival de Venecia, Pitt de 55 años no pudo evitar comentar lo difícil que fue retomar su carrera tras separarse de su esposa e hijos.

Aún estaba recuperándose del difícil momento con su familia cuando decidió asumir el protagónico del drama espacial Ad Astra en 2017. Cuando se le consultó a Pitt sobre ese tiempo en su vida, el intérprete admitió que su situación personal influyó en su trabajo.

Mucho se dijo de las causas de la separación de Pitt y Jolie. Fue el propio actor quien reconoció que su adicción al alcohol fue el punto final en su relación y la razón del sonado incidente en el jet de la familia al pelear con su hijo a causa de la bebida.

Hoy, se sincera y afirma que “había llevado las cosas tan lejos como pude, así que eliminé mis privilegios de beber”. Tal es así que, después de la solicitud de divorcio, el actor pasó un año y medio en Alcohólicos Anónimos.