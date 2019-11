Puerto Rico. Fallece el astrólogo Walter Mercado a los 87 años

El astrólogo puertorriqueño Walter Mercado, conocido entre el público latino en Estados Unidos por su trabajo en Miami, falleció el pasado sábado a los 87 años en el Hospital Auxilio Mutuo de San Juan, donde se encontraba internado por un fallo renal.

“Con un inmenso dolor en mi corazón y en mi alma notificarles la partida de mi querido jefe y hermano Walter Mercado a morar con Dios. Elevemos una plegaria a su altísimo por su descanso. Vivirás por siempre en mi corazón”, informó ayer del fallecimiento -a través de las redes sociales- su colaborador y amigo Willie Acosta.

Mercado, quien también fue actor y bailarín, se encontraba hospitalizado en el centro sanitario Auxilio Mutuo, según medios locales por un fallo renal.

El astrólogo se recuperaba todavía de una caída sufrida a principios de este año en Puerto Rico que le provocó problemas en varias vértebras.

Mercado había viajado a Miami a principios de agosto para recibir el reconocimiento “Mucho, Mucho Amor: 50 años de Walter Mercado”, que se celebró en el History Miami Museum, evento en el que fue presentada una muestra de sus ropas y objetos.

Había sufrido un infarto en el año 2012, tras lo cual comenzó a trabajar con jóvenes de Puerto Rico y fundó la organización Shanti Ananda.

Mercado, que estudió en la Universidad Pedagogía y Psicología, inició su vida profesional como actor y bailarín.

Nacido el 9 de marzo de 1932, vivió los primeros años de su vida en Ponce, en el sur de Puerto Rico.

Trabajó como actor y bailarín, además de fundar la escuela de artes dramáticas Walter Actors Studio 64.

Cambió su orientación profesional para convertirse en astrólogo al iniciar la presentación del horóscopo en la cadena Telemundo.

En 1970 inició su segmento de astrología en El show de las 12, y se embarcó en el estudio de la astrología, tarot y ocultismo. Luego de eso tuvo su propio programa semanal de astrología en la cadena Telemundo.

En la década de 1980, su show se veía en varios canales de televisión de América Latina y Estados Unidos. Adicionalmente, escribía sus predicciones en revistas y periódicos, llegando a ser escritor sindicado del Miami Herald.

Al final de la década de 1980, Mercado había escrito siete libros, siendo “Más allá del horizonte” el más conocido, publicado en español, inglés y portugués. Desde mediados de la década de 1990 hasta el 8 de enero de 2010, tuvo su propio programa en el canal Univisión, que se transmitía en todo el continente americano.

Su estilo

Mercado, quien aseguraba haber hecho su primera predicción a los seis años, creó una imagen inconfundible con su cabello platinado, sacos de brocado, capas de satín y enormes anillos. Solía rematar las lecturas de los 12 signos zodiacales que hacía a diario en la pantalla chica con la frase “reciban de mí siempre mucha paz, pero sobre todo mucho, mucho, mucho amor”.

Mencionaba entre sus predicciones más famosas la muerte de la Madre Teresa de Calcuta, el nacimiento del hijo menor de Julio Iglesias, el papel protagónico de Madonna en la película “Evita”, el nacimiento de la hija de la presentadora brasileña Xuxa y la elección del presidente estadounidense Bill Clinton.

Cambio de nombre

En octubre de 2010, cambió su nombre a Shanti Ananda, según él debido a una revelación espiritual.

“Tuve una revelación espiritual que recibí y que me dijo que de ahora en adelante me haré llamar Shanti Ananda, mi nombre auténtico en lo místico. Me decía el ser de luz que se me apareció que se necesita más gente de luz en el mundo como yo para ayudar”, explicó a El Nuevo Día acerca de su nuevo nombre.

En 2014, se despojó de sus majestuosas capas y comenzó a usar chaquetas largas de colores brillantes.

“Solté la capa porque todo lo que se estanca, se pudre... Walter Mercado no es una capa, ni un pelo rubio. Walter Mercado es años de trabajo, de estudios, de sacrificios, de preparación”, señaló en entrevista con El Nuevo Herald, publicación con la que colaboró por más de 20 años.

También en 2014, creó el sitio web passionlatinos.com, que ofrece citas en línea para reunir parejas de acuerdo a su compatibilidad, horóscopos diarios y su línea de productos “Cautivadora”, que incluye fragancias, velas, jabones y lociones corporales destinadas a la prosperidad, el sexo, la salud, la paz y el amor.

Distinciones

Mercado recibió numerosas distinciones, como una condecoración otorgada por el Gobierno de la República Dominicana y un premio obtenido Venezuela por su actuación en la telenovela “La intrusa”.

Además, en 1986, fue elegido Mr. Televisión por la Asociación de Cronistas del Espectáculo de Nueva York (A.C.E).