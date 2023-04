Cergio Prudencio: “Nunca trabajo pensando en premios”

Cergio Prudencio no se cambia por nadie, y no es para menos, porque acaba de conquistar el galardón a la mejor música original con el filme Utama en la décima edición de los Premio Platino, en España.

El compositor paceño ganó su segunda estrella con la cinta del cineasta Alejandro Loayza Grissi, y aportó para que el filme sume más de 50 galardones y, por ende, erigirse como el más galardonado en la historia de la cinematografía nacional.

¿Cómo se produce su incorporación a “Utama”?

El joven director Alejandro Loayza me invita, primero, para que le ceda derechos de mi música para la orquesta de instrumentos nativos y utilizarla en la película “Utama”, que ya la venía editando; segundo, a contrapropuesta mía, de componer algunos temas específicamente para el filme, al mismo tiempo realizar la edición de los fragmentos de las piezas que le estaba cediendo. Ese fue el procedimiento.

¿Qué artistas formaron parte de su proyecto?

La incorporación de Luzmila Carpio fue decisión del director, puesto que tenía la propuesta de insertar un fragmento de canto de la artista nacional en una determinada escena de la película. Es un aspecto que Alejandro lo tenía resuelto y lo llevó adelante. Asimismo, Fernando Cabrera, un extraordinario cantautor uruguayo hace la canción final de la cinta, la que va cuando se anuncian los créditos.

¿Cuál ha sido su aporte a “Utama”?

Son dos temas completos que he producido, además utilicé música mía de canto crepusculario de la ciudad y ofertorios para sonorizar varias escenas de la película.

Alma Canto I y Alma Canto II son los temas instrumentales que compuse para la cinta nacional.

¿En algún momento se imaginó conquistar el galardón?

No pensaba nada, en realidad yo fui sorprendido por la nominación. Nunca trabajo pensando en premios, pero, claro, cuando vienen, los recibo con mucho gusto y con mucho orgullo, me siento muy honrado. Cuando se anunció que la música estaba nominada a los Platino me alegré, me alegré mucho más cuando a los pocos días me dijeron que estaba invitado a la gala, y al estar invitado al evento y percatarme que había otras tres nominaciones a mejor música original, pensé que era difícil, pero el hecho de estar nominado me satisfacía mucho. Desde luego el ganar es una emoción muy especial, un factor motivacional muy grande, que me hace sentir muy bien en este momento, sobre todo por lo que representa para la cinematografía nacional en general.

¿De todos los galardones que ha cosechado “Utama”, cuántos fueron obra de la música?

Recibimos galardones a mejor música original en los Premios Platino y el Festival de Málaga, y muchas menciones en críticas tanto de Bolivia como en el exterior, donde se hace referencia a la importancia de la música.

¿Cuál es su próximo proyecto?

Hay perspectivas de iniciar un nuevo proyecto, pero prefiero no anunciarlo por el momento, sin embargo, puedo decirle que está en puerta un proyecto cinematográfico en el que eventualmente participaría como compositor de la música. No quiero anticipar el título hasta estar con el acuerdo cerrado.