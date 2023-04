Fanáticos de Harry Potter proponen boicotear la futura serie y cancelar suscripciones a HBO Max

El anuncio de las negociaciones entre Warner Bros. Discovery y la escritora J.K. Rowling para crear una serie sobre Harry Potter dividió a los fanáticos de la saga, que en las redes sociales manifestaron sus opiniones sobre la nueva producción.

La intención es desarrollar una temporada por cada uno de los siete libros y emitirla a través de la plataforma HBO Max. Sin embargo, los fanáticos ya expresaron su repudio y hasta anunciaron que planean cancelar su suscripción.

"Nunca apoyaré a esa mujer", expresó una persona, en referencia a Rowling, mientras que otra agregó que "en el momento en que comiencen a anunciar el nuevo programa de Harry Potter" cancelará "de inmediato" su suscripción a la plataforma. "Me gusta HBO y me gusta Harry Potter, pero esta no es una fusión con la que esté satisfecho", añadió otro usuario.

Sin embargo, no todas fueron críticas. Una fanática, identificada como Sofía Correa, explicó que la serie podría sacar a la luz algunos aspectos que no aparecieron en las películas. "Si tuvieras un episodio por capítulo de un libro, podrías tener todos los detalles que se perdieron", explicó.

Por su parte, Mike Schubert, creador del pódcast 'Potterless', coincidió en que la serie podría recuperar aspectos descartados en las películas y considera que sería "un éxito en términos de audiencia". No obstante, agregó que no cree que "sea una buena idea". "La participación de J.K. Rowling en el proyecto y que se beneficie de él es el mayor problema que tengo", manifestó.

Rowling suele ser blanco de críticas debido a sus declaraciones sobre la comunidad trans y la identidad de género. "Conozco a personas trans y las quiero, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas para discutir sus vidas de forma significativa", declaró la escritora en 2020.

En ese mismo año criticó un artículo de opinión que contenía en el título la expresión 'personas que menstrúan'. "Estoy segura de que antes había una palabra para esas personas. Que alguien me ayude: ¿'Wumben'? ¿'Wimpund'? ¿'Woomud'?", tuiteó Rowling en aquel entonces, simulando estar intentando recordar la palabra 'women', 'mujeres' en inglés.

Tiempo después, la escritora británica afirmó que las palabras "sexo" y "género" no se pueden utilizar de manera indistinta, pero negó que haya afirmado que "solo hay dos géneros". "Nunca he dicho que solo hay dos géneros. Hay identidades de género innumerables", dijo.

Respecto de la serie, personas vinculadas a la producción revelaron que la creadora de Harry Potter se involucraría en el proyecto para asegurarse de que la historia sea leal al material original, pero no participaría del día a día de trabajo.

Los libros de Harry Potter vendieron unos 600 millones de copias en 85 idiomas en 25 años, mientras que las ocho películas basadas en la saga generaron ganancias por la venta de localidades de 7.700 millones de dólares.