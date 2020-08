Mirando el otro lado del erotismo y el “porno”

Mientras los índices de consumo de pornografía suben en el mundo, también crecen los casos de abuso, hay países que están tomando medidas al respecto. OH! conversó con dos artistas que muestran otro lado de las fantasías.

El consumo de pornografía también incrementó durante la pandemia, aunque es difícil tener cifras sobre esto en Bolivia, en países como España las cifras muestran un incremento y su Gobierno quiere impulsar medidas que protejan a los menores del acceso a la pornografía, tras constatar el impacto negativo que puede tener en los más jóvenes a la hora de conformar un ideario sexual discriminatorio e incluso en el aumento de prácticas denigrantes y delictivas, según datos de la agencia EFE.

PSOE y Unidas Podemos han pactado en el acuerdo de Gobierno de coalición proteger a los menores de la creación, difusión y explotación de pornografía. También impulsar "una protección reforzada de los menores para evitar el acceso a la pornografía".

Y lo han hecho después de que la Fiscalía General del Estado, juristas y expertos académicos hayan alzado la voz para advertir de que el visionado del porno dominante, en el que son frecuentes la agresividad y la desigualdad, puede tener efectos perjudiciales si los adolescentes no reciben una formación afectivosexual que contrarreste los desequilibrios que muestra la ficción pornográfica.

La futura legislación estará "sujeta a las medidas más estrictas en línea con la nueva normativa audiovisual del Parlamento Europeo", que establece que los contenidos más nocivos, como la violencia gratuita y la pornografía, estarán sujetos a las "medidas más estrictas".

Fuentes del Ministerio de Igualdad han precisado a Efe que esta medida aún tiene que desarrollarse y no han detallado cómo se articulará.

Violencia

La Fiscalía General del Estado advertía en su última memoria anual del aumento preocupante de la violencia de género y de agresiones sexuales entre menores, de que las relaciones sentimentales cada vez se inician antes y sobre pautas de control y dominación y de que las agresiones sexuales en grupo guardan relación con el consumo de una pornografía que muestra a la mujer cosificada.

Falta de empatía, desconexión moral, incremento de prácticas sexuales de riesgo, aumento del machismo y recurrir a la prostitución son algunos de los efectos que puede tener el acceso prematuro a la pornografía, cuya "frecuentación" se normaliza a los 14 años.

Ese material pornográfico, al que llegan algunos niños a los ocho años, muestra una imagen degradada de la mujer, con violencia creciente y modelos de conducta muy machistas.

La falta de maduración y de referencias alternativas sobre sexualidad hacen que esas consecuencias puedan ser preocupantes en adolescentes, explica a Efe el profesor de Pedagogía de la Universitat de les Illes Balears, Lluís Ballester.

"La diversidad de pantallas y conexiones, así como la inexistencia de relaciones satisfactorias emocionalmente" hacen que aumente el consumo de porno: "Mientras haya curiosidad en los adolescentes sin alternativa de educación afectivosexual y haya oferta de porno fácilmente accesible, habrá todo tipo de consumo (uso y abuso)".

¿Fuente de aprendizaje?

La Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer en España, Pilar Martín Nájera, asocia el aumento de la violencia machista entre menores y jóvenes a la pornografía y resalta el efecto perjudicial que ésta puede tener si es la única fuente de aprendizaje sexual para los chicos.

"El efecto que produce en su formación es muy perjudicial. Lo que muestran estas páginas es un sexo duro, desprovisto de sentimientos, y con la mujer cosificada. Sólo se transmiten ideas sexistas, solamente se tiene en cuenta al hombre y su satisfacción", subraya a Efe Martín Nájera.

"Las personas adultas pueden discriminar lo que es pornografía de lo que es la realidad, saber que una conducta es ilegal, pero los menores no tienen la madurez para distinguir y eso sirve de base de aprendizaje, así aprenden sexualidad y afectividad, con contenidos que muestran conductas delictivas", añade la socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), Lucía Avilés.

En “la puerta de tu casa”

Otros gobiernos también están tomando medidas, tal es el caso del de Nueva Zelanda que lanzó una campaña publicitaria para evitar que los niños de ese país vean páginas web porno o derivados. Y el anuncio de TV se hizo viral y es que el sugestivo aviso comenzó pronto a circular por las redes sociales ya que sus protagonistas son dos actores porno.

“Somos Sue y Derek. Estamos aquí porque tu hijo nos acaba de ver en internet, ya sabes, para mirarnos”. Con esta frase comienza este spot en el que una pareja desnuda toca el timbre de una casa.

Allí, en la puerta de la propiedad, transcurre el argumento del corto. “Ya sabes, en su portátil, el iPad, la Play Station, su móvil, el tuyo, la tele”, siguen explicando.

Una enumeración en la que esta pareja intenta explicar: “Nosotros actuamos para adultos, pero es que tu hijo es sólo un chico”.

En ese punto, el niño baja las escaleras con su notebook y al ver a los dos actores porno desnudos frente a su puerta, queda paralizado y deja caer un plato en el que llevaba comida.

“Quizá no sepa cómo son en realidad las relaciones”, siguen ellos. "Nosotros ni siquiera hablamos de consentimiento (en los videos), vamos directo", comenta la actriz. Y él confiesa: "Eso nunca pasa en la vida real".

Esas palabras hacen a la madre reaccionar ante su hijo: “Parece que ha llegado el momento de mantener una charla”, dice la mujer, que luce una bata de entrecasa y una toalla en la cabeza.

El otro lado

A partir de este sugestivo spot creado para la campaña de Nueva Zelanda, OH! conversó con un par de personas que están del otro lado del erotismo y de los videos de sexo explícito para adultos. Una de ellas es Scarlet Disdain, nombre artístico de una bailarina boliviana que hace burlesque y que vive en Canadá hace casi una década.

Scarlet nos compartió parte de su historia y contó que llegó al burlesque después de pasar por una depresión, una noche fue a un local donde se hacía este tipo de espectáculos e invitaban a gente del público al escenario para participar en una competencia. El premio era pasar clases de burlesque, Scarlet ganó y desde entonces no ha bajado de los escenarios. “No importa cómo te veas, sino lo que dices a través de tu sexualidad y sensualidad. Puede ser una comedia, un drama o algo sumamente sexual, es una forma de celebrar lo que eres encima de un escenario”, dice la artista.

Scarlet ha compartido escena con muchas mujeres que han encontrado en el burlesque una puerta para reencontrarse, ya que algunas han sido incluso víctimas de abuso sexual. “Sexual es saber quién eres, qué tipo de cosas te gustan y eso se descubre cada día”, comenta.

Sobre la responsabilidad de los padres en la construcción de la sexualidad de sus hijos, apunta que es muy importante porque son los padres los que deben enseñar que la sexualidad no es mala, pero debe ejercerse con responsabilidad y de forma saludable. “Si se enseña que la sexualidad es un tabú se está guiando a los hijos a un fracaso”, dice.

Más explícito

¿Cómo sería dialogar con una estrella del porno? Pues muy normal, es una persona como cualquier otra, aunque el español Martin Mazza, quien es actor de videos sexuales para adultos, no es como cualquier otro hombre que bordea los 40 años, porque es un aristócrata y autor de varios libros, entre esos su autobiografía. Es una estrella que lleva más de 800 películas en su haber. Aunque la charla que OH! sostuvo con él fluyó entre la crisis económica a nivel mundial y su trabajo, que es hacer películas gay para adultos, las ideas de Mazza sobre la sexualidad se inclinan hacia la libertad, sin libertinaje.

“En España, sobre todo en Madrid, no trabajamos durante cuatro meses por el control de la Covid-19, hacemos porno y es nuestro trabajo y ha sido difícil cambiar el sistema de trabajo de actores porno, médicos o gente que trabaja en un supermercado. En mi caso y en el caso de muchos compañeros míos ya pasé la Covid-19 en marzo, que fue la época más punta, yo tengo los anticuerpos y de momento los sigo teniendo, ya no tengo tanto riesgo de transmitirlo ni de que me lo vuelvan a transmitir, efectivamente existe un riesgo, y lo que ha ocurrido en el mundo del porno es que las industrias, como muchas otras, hemos tenido que seguir haciendo y vendiendo, al estar cuatro meses sin poder rodar, ahora hay que trabajar el doble para recuperar ese tiempo perdido”, cuenta Mazza.

“Jamás en mi vida había rodado tantas películas como ahora, llevábamos cuatro meses sin trabajar y eso deteriora la economía de cualquier persona, sobre todo gente joven que no está acostumbrada a ahorrar”, dice el actor sobre este tiempo de crisis mundial.

“El sexo no lo veo nada sucio, es algo que nos pertenece a todos y todos pueden tener sexo con sus parejas, es a través del sexo que se tiene hijos y se forma una familia. Creo que la gente que tiene prejuicios y a la que el sexo le parece algo malo, están mal y luego hacen cosas malas, porque el sexo no tiene nada de malo. Para nosotros la única diferencia que hay, es que hay una cámara que nos graba y a través de nosotros hay muchas personas que pueden tener fantasías y orgasmos. Creo que los actores porno, por lo menos en el mundo gay, somos unos pioneros a la hora de hablar de sexo. En mi trabajo jamás he visto violaciones o que se humille a alguien”, asegura Mazza, para quien su trabajo es un arte.

El actor asegura que los adolescentes no deberían ver pornografía, la sexualidad se debe hablar en casa como parte de la educación y no debería verse como algo “oscuro”, dice Mazza. Asegura que es importante hablar de sexualidad para que se viva plenamente para que los jóvenes sepan bien cuáles son los límites. “Esa información es importante para todos, para que los adolescentes no se confundan y sus relaciones sean verdaderamente bonitas”, añade.