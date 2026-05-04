FEXCO 2026 Belleza y talento bajo el lente de Los Tiempos

La Fexco 2026 también se convirtió en una vitrina de estética y carisma que convocó a los rostros más destacados del modelaje nacional y nuevas figuras de la industria. Para esta edición, los fotógrafos de Los Tiempos realizaron un despliegue especial para capturar la esencia de las azafatas, modelos y reinas de belleza que dan vida a los diversos pabellones y stands del recinto ferial.

Coronación en Fexco Arena



El punto culminante de esta agenda de belleza tuvo lugar el miércoles 29 de abril en el escenario del Fexco Arena donde, tras una competencia que reunió a 10 aspirantes de las empresas expositoras, Darinka Saavedra, representante del stand de Entel, fue coronada como Miss Fexco 2026 y Yamile Martin, de Toyosa, como Señorita Fexco 2026. ¡Felicidades a las soberanas!