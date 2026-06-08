3 peinados elegantes para transformar tu look en junio

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Publicado el 08/06/2026 a las 17h37
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Con datos de Vogue

El cambio de temporada es una ventana ideal para la renovación del estilo personal y, dejando de lado las decisiones que involucren cortes complejos o coloraciones químicas que puedan maltratar la fibra capilar, las tendencias actuales apuntan a la versatilidad técnica a través del peinado.

De acuerdo con el reciente artículo de la revista especializada Vogue México, titulado “3 peinados elegantes (inspirados en celebridades) para probar en junio 2026”, firmas internacionales de la talla de Balmain, Tory Burch, Toteme y Giambattista Valli, estas propuestas destacan por su carácter inclusivo, demostrando su efectividad sin importar si la textura del cabello es lacia, ondulada o rizada, o si se lleva una melena larga, corta o un corte de estilo bob.

El caso más destacado corresponde a la cantante británica Dua Lipa, tras su reciente enlace civil con Callum Turner. Según los datos recabados por Vogue México, el peinado elegido por la artista —caracterizado por llevar el cabello completamente suelto y volcado con suavidad hacia un lateral— constituye una propuesta técnica previamente exhibida por casas de diseño como Balmain y Tory Burch. Tras este hito mediático, el estilo se perfila como una de las pautas de elegancia más fuertes para el resto de la temporada.

Por otra parte, la intérprete colombiana Karol G ha consolidado una variante del denominado wet look o peinado de efecto mojado (una técnica de peinado que imita la apariencia del cabello húmedo o recién salido de la ducha utilizando productos fijadores para mantener cada mechón en su lugar).

 A diferencia de las ondas sueltas y tradicionales que suelen verse en este tipo de acabado, la propuesta radica en apostar por rizos desenfadados y estructurados. Esta alternativa cuenta con el respaldo editorial de marcas de diseño y es compartida por figuras influyentes del entorno digital como Jenna Ortega y Kylie Jenner, consolidándose como una opción moderna y adaptable.

La vigencia del retorno nostálgico

Finalmente, la evolución de las tendencias para este mes de junio confirma la persistencia de la nostalgia cíclica en el diseño de imagen, rescatando estructuras que dominaron las industrias de finales de la década de 1990 y principios de los años 2000.

A través de apariciones públicas recientes, la cantante y actriz Jennifer Lopez ha liderado la readopción del peinado medio recogido con raya al centro. Vogue México puntualiza que este estilo permite variaciones que van desde un acabado estrictamente pulido y geométrico hasta inserciones que aportan volumen en la parte superior. Cualquiera de estas variaciones funciona como un recurso idóneo para elevar la sofisticación de looks formales o casuales de invierno.

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