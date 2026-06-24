Mexicana Marenal llega a Cochabamba con “Los caminos de la gráfica”

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 24/06/2026 a las 8h31
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La reconocida grabadora y artista mexicana Ana Elena Maldonado Arenal, cuyo seudónimo es Marenal, retorna a Cochabamba para presentar “Los caminos de la gráfica” en el museo Casona Santivañez. La exposición arranca hoy y se extiende hasta el martes 7 de julio.

Marenal llega a Cochabamba dispuesta a impresionar al público con sus últimas creaciones.

La exposición “Los Caminos de la gráfica” presenta una mirada retrospectiva a la trayectoria artística de Marenal, destacada grabadora mexicana con más de cuatro décadas dedicadas a la creación, investigación y enseñanza de las artes gráficas. A través de una selección de estampas realizadas mediante diversas técnicas de grabado, la muestra permite apreciar la riqueza expresiva, el dominio técnico y la profundidad conceptual que caracterizan su producción artística.

Nacida en la Ciudad de México en 1959, Marenal creció en un entorno profundamente vinculado al arte. Heredera de una importante tradición artística mexicana, recibió la influencia de figuras fundamentales de su familia, entre ellas su abuela Elena Huerta, reconocida muralista mexicana y una de las mujeres pioneras del muralismo en su país, así como de su tío Luis Arenal y de David Alfaro Siqueiros, referentes que contribuyeron a forjar una visión comprometida con el arte como medio de reflexión sobre la condición humana.

“Para la artista, la creación constituye una forma de interpretar el mundo y compartir con el espectador sus pensamientos, emociones y experiencias. Sus imágenes establecen un diálogo que invita a contemplar la vida, la memoria y la existencia desde una perspectiva sensible y profundamente humana. Como ella misma expresa, el arte es un espacio de encuentro, reflexión y comprensión frente a las complejidades del mundo contemporáneo”, señaló Samuel Maita, destacado artista boliviano e impulsor de la exposición de su par mexicana.

Maita comentó que desde su primera exposición de grabado en Monterrey, en 1987, Marenal ha desarrollado una sólida carrera que incluye numerosas exposiciones individuales y colectivas en México y diversos países de América y Europa. Paralelamente, ha desempeñado una destacada labor como promotora y formadora de nuevas generaciones de artistas, especialmente a través del Taller de Grabado Tres Corazones, fundado en el año 2000, espacio dedicado a la preservación y difusión de las técnicas tradicionales del grabado.

“‘Los Caminos de la gráfica’ reúne obras que testimonian la evolución de una artista cuya dedicación ha contribuido significativamente al fortalecimiento de la gráfica contemporánea mexicana. Esta exposición invita al público a recorrer los múltiples caminos de una práctica artística que, a través de la técnica, la imaginación y la sensibilidad, continúa revelando nuevas formas de comprender y representar la experiencia humana”, puntualizó Maita.

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