Obras Públicas confirma que una cuarta aerolínea de carga ingresa a Bolivia

Alrededor de las 12.30 de este viernes, llegó desde Miami un avión de ABSA Cargo, filial del grupo LATAM, al Aeropuerto Internacional Viru Viru en Santa Cruz. Con el inicio de esa operación, Bolivia incorpora una cuarta aerolínea de carga en la gestión del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora.

Según el reporte de esa cartera de Estado, el presidente Rodrigo Paz apunta a que el país consolide una política plena de cielos abiertos, lo cual avanza con la firma de memorándums de entendimiento en los últimos meses.

Fueron el director de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), Jaime Machicao, y el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), José Antonio Fanola, quienes constataron el aterrizaje de esta cuarta aerolínea de carga.

ABSA Cargo operará aeronaves Boeing 767-300F con capacidad para transportar hasta 55.000 kilogramos. Su primer vuelo, identificado como M3-8431, cubrió la ruta Miami-Viru Viru; ahora, continuará el vuelo hacia Florianópolis, Brasil. Transportó aproximadamente 25.000 kilogramos de carga destinada a Bolivia.

Zamora destacó que este cuarto operador extranjero exclusivo de carga amplía las opciones logísticas para el comercio exterior del país. La incorporación de nuevas aerolíneas especializadas responde al fortalecimiento de la conectividad logística impulsado por el Gobierno nacional.