Argentina buscará sellar su pase a los 16avos de final del Mundial ante Austria

Fútbol
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Publicado el 22/06/2026 a las 10h14
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El Mundial 2026 continúa este lunes con partidos correspondientes a una segunda fecha que sigue regalando momentos “inolvidables”. El plato fuerte de la jornada es el duelo entre Argentina y Austria, donde el combinado sudamericano buscará sumarse al selecto grupo de equipos que ya han sellado su pase a los 16avos de final.

Precisamente, el seleccionado argentino se medirá a partir de las 13:00 (hora de Bolivia) frente a los europeos en el Dallas Stadium. Lionel Scaloni prepara, al menos, un cambio respecto al equipo que goleó 3-0 a Argelia. El único confirmado es el ingreso de Nahuel Molina por el lesionado Gonzalo Montiel. Ambos países llegan a este encuentro tras haber debutado con una victoria.

España, por su parte, afronta un aliviado inicio de semana tras la goleada 4-0 a Arabia Saudita. La Roja dejó atrás los fantasmas del debut y fue contundente ante un conjunto árabe que nunca pudo entrar en partido. Con la victoria, quedó como líder absoluta del grupo H y clasificada a la siguiente fase.

La selección colombiana, mientras tanto, continúa con su puesta a punto para lo que será el duelo del martes contra la RD Congo. Néstor Lorenzo analiza repetir el once inicial que le ganó a Uzbekistán.

Por último, México sigue preparándose para el encuentro de la última fecha del grupo A ante República Checa en un clima distendido tras haber conseguido meterse entre los 32 mejores del certamen. Javier Aguirre analiza realizar variantes en el equipo y podría darle minutos a varios jugadores que todavía no han tenido participación.

Los partidos del día

Argentina vs. Austria

  • Bolivia: 13:00

Francia vs. Irak

  • Bolivia: 17:00

Noruega vs. Senegal

  • Bolivia: 20:00

 

Argelia vs. Jordania

  • Bolivia: 23:00

 

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