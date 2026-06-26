Sospechan que puma rescatado en un árbol estaba en cautiverio

El alcalde del municipio de San José de Chiquitos, Diego Caballero, informó que se sospecha que el puma rescatado el jueves en la copa de un árbol en esa población cruceña estuvo en cautiverio como mascota, por lo que se realizan los estudios para determinar su condición.

“Las primeras evaluaciones sugieren que el ejemplar habría permanecido en cautiverio como mascota, por lo que se llevarán a cabo estudios especializados que permitan determinar técnicamente su condición y establecer su destino final”, precisó en un reporte de la Gobernación de Santa Cruz. En la revisión inicial el animal presenta un buen estado de salud.

El puma que apareció el miércoles en la copa de un árbol en el centro del municipio de San José de Chiquitos y causó sorpresa entre los pobladores, ya fue rescatado por personal especializado del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.

De acuerdo a la información brindada por la Gobernación de Santa Cruz, el felino fue trasladado con éxito al Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre (CAD), donde especialistas realizarán una evaluación médica integral para conocer su estado de salud y definir las acciones más adecuadas para su recuperación y manejo.

El rescate fue posible gracias al trabajo coordinado del equipo de Rescate de Fauna Silvestre de la Dirección de Recursos Naturales, profesionales del Bioparque Zoológico Fauna Sudamericana, guardaparques y efectivos de la Policía Boliviana, quienes actuaron de manera oportuna para garantizar la seguridad tanto del animal como de la población. El operativo concluyó alrededor de la 01.00.

El felino adulto apareció el miércoles en la mañana en el barrio Lourdes; se encontraba resguardado en la copa de un árbol de más de 20 metros de altura en la calle 24 de Septiembre, en inmediaciones de Radio El Cacique, según detalló el Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos mediante un comunicado oficial.