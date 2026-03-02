Luna de sangre: cuándo y dónde se podrá ver el eclipse lunar total del 3 marzo

Mañana, la Luna ofrecerá un espectáculo en el cielo: un eclipse lunar total teñirá su superficie de rojo. El fenómeno, que ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna en su fase llena, será visible en gran parte de América, el océano Pacífico, Asia y Oceanía, y no requiere equipamiento especial para su observación.

Según la NASA, este evento convertirá al satélite en protagonista absoluto durante la madrugada y la mañana del 3 de marzo.

El eclipse llega en un contexto de intensa actividad astronómica, tras el reciente eclipse solar anular del 17 de febrero y la inusual alineación de seis planetas observada a fines del mismo mes. La expectativa se centra ahora en este nuevo acontecimiento, que permitirá contemplar cómo la sombra terrestre transforma el aspecto del satélite natural y resalta la dinámica de los cuerpos celestes en el firmamento.

¿Qué es un eclipse lunar total?

Un eclipse lunar total sucede cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar directa que llega a la superficie lunar. De acuerdo con la NASA, esta alineación solo tiene lugar durante la fase de luna llena.

La sombra proyectada sobre el satélite adquiere una tonalidad rojiza o anaranjada. El color resulta de la dispersión de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, que filtra las longitudes de onda más cortas, como las azules, y deja pasar las rojizas. El fenómeno consta de tres etapas principales: la penumbra, la parcialidad y la totalidad.

Durante la totalidad, la Luna se tiñe de un rojo intenso, conocido popularmente como “Luna de sangre”. Este tono varía según la cantidad de polvo o nubes presentes en la atmósfera terrestre.

Existen tres tipos de eclipses lunares: el total, donde el satélite entra completamente en la umbra de la Tierra; el parcial, cuando solo una parte de la Luna atraviesa esa sombra; y el penumbral, en el que el oscurecimiento es tan leve que puede pasar inadvertido. Los eclipses lunares resultan visibles desde cualquier lugar donde la Luna permanezca sobre el horizonte durante el evento, a diferencia de los solares, cuya visibilidad es mucho más limitada.

Dónde y cuándo se podrá ver el eclipse lunar total

El eclipse lunar total del 3 de marzo podrá observarse en América, Asia oriental, Oceanía y el Pacífico. La visibilidad en Argentina y Chile dependerá de la posición de la Luna en el horizonte durante la totalidad, que sucede a primeras horas de la mañana, cuando el satélite comienza a descender.

En México, Colombia y Perú, la Luna se mantendrá alta en el cielo durante la totalidad, lo que favorecerá la contemplación del fenómeno.

En Estados Unidos, la experiencia variará según la ubicación: mientras que en la costa oeste la totalidad ocurrirá en plena madrugada, en la costa este el evento coincidirá con el amanecer, lo que permitirá seguir la fase total justo antes de la puesta de la Luna.

La NASA detalla que la totalidad será visible al anochecer en el este de Asia y Australia, durante toda la noche en el Pacífico y a primeras horas de la mañana en América del Norte, América Central y el extremo occidental de América del Sur. El evento no podrá verse ni en África ni en Europa, ya que será de día.

En horario UTC (Tiempo Universal Coordinado), el estándar internacional que sirve como referencia para comparar horarios entre diferentes países, el eclipse comenzará con la penumbra a las 8:44, seguirá con la parcialidad a las 9:50 y la totalidad dará inicio a las 11:04. El final de la totalidad ocurrirá a las 12:03 y la penumbra desaparecerá por completo a las 14:23.

Por ende, estos serán los horarios de observación en distintas partes del continente americano:

Argentina y Chile:

Comienzo de la penumbra: 05:44

Comienzo parcial: 06:50

Comienzo de la totalidad: 08:04

Final de la totalidad: 09:03

Fin de la penumbra: 11:23

Colombia, Perú y Panamá:

Comienzo de la penumbra: 03:44

Comienzo parcial: 04:50

Comienzo de la totalidad: 06:04

Final de la totalidad: 07:03

Fin de la penumbra: 09:23

México y Centroamérica:

Comienzo de la penumbra: 02:44

Comienzo parcial: 03:50

Comienzo de la totalidad: 05:04

Final de la totalidad: 06:03

Fin de la penumbra: 08:23

Estados Unidos (costa oeste y costa este):

Comienzo de la penumbra: PST 00:44 / EST 03:44

Comienzo parcial: PST 01:50 / EST 04:50

Comienzo de la totalidad: PST 03:04 / EST 06:04

Final de la totalidad: PST 04:03 / EST 07:03

Fin de la penumbra: PST 06:23 / EST 09:23

Cómo verlo y cuáles serán los próximos eclipses

El eclipse lunar total teñirá la Luna de rojo, el fenómeno será visible en América, el Pacífico, Asia y Oceanía (REUTERS/Thomas Mukoya)

Mañana, la Luna ofrecerá un espectáculo en el cielo: un eclipse lunar total teñirá su superficie de rojo. El fenómeno, que ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna en su fase llena, será visible en gran parte de América, el océano Pacífico, Asia y Oceanía, y no requiere equipamiento especial para su observación.

El eclipse llega en un contexto de intensa actividad astronómica, tras el reciente eclipse solar anular del 17 de febrero y la inusual alineación de seis planetas observada a fines del mismo mes. La expectativa se centra ahora en este nuevo acontecimiento, que permitirá contemplar cómo la sombra terrestre transforma el aspecto del satélite natural y resalta la dinámica de los cuerpos celestes en el firmamento.

¿Qué es un eclipse lunar total?

Un eclipse lunar total sucede cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar directa que llega a la superficie lunar. De acuerdo con la NASA, esta alineación solo tiene lugar durante la fase de luna llena.

La sombra proyectada sobre el satélite adquiere una tonalidad rojiza o anaranjada. El color resulta de la dispersión de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, que filtra las longitudes de onda más cortas, como las azules, y deja pasar las rojizas. El fenómeno consta de tres etapas principales: la penumbra, la parcialidad y la totalidad.

Durante la totalidad, la Luna se tiñe de un rojo intenso, conocido popularmente como “Luna de sangre”. Este tono varía según la cantidad de polvo o nubes presentes en la atmósfera terrestre.

Existen tres tipos de eclipses lunares: el total, donde el satélite entra completamente en la umbra de la Tierra; el parcial, cuando solo una parte de la Luna atraviesa esa sombra; y el penumbral, en el que el oscurecimiento es tan leve que puede pasar inadvertido. Los eclipses lunares resultan visibles desde cualquier lugar donde la Luna permanezca sobre el horizonte durante el evento, a diferencia de los solares, cuya visibilidad es mucho más limitada.

Dónde y cuándo se podrá ver el eclipse lunar total

La sombra proyectada sobre la Luna adquiere tonalidad rojiza o anaranjada, el color depende de la dispersión de la luz en la atmósfera (Sai Aung MAIN / AFP)

El eclipse lunar total del 3 de marzo podrá observarse en América, Asia oriental, Oceanía y el Pacífico. La visibilidad en Argentina y Chile dependerá de la posición de la Luna en el horizonte durante la totalidad, que sucede a primeras horas de la mañana, cuando el satélite comienza a descender.

En México, Colombia y Perú, la Luna se mantendrá alta en el cielo durante la totalidad, lo que favorecerá la contemplación del fenómeno.

En Estados Unidos, la experiencia variará según la ubicación: mientras que en la costa oeste la totalidad ocurrirá en plena madrugada, en la costa este el evento coincidirá con el amanecer, lo que permitirá seguir la fase total justo antes de la puesta de la Luna.

La NASA detalla que la totalidad será visible al anochecer en el este de Asia y Australia, durante toda la noche en el Pacífico y a primeras horas de la mañana en América del Norte, América Central y el extremo occidental de América del Sur. El evento no podrá verse ni en África ni en Europa, ya que será de día.

En horario UTC (Tiempo Universal Coordinado), el estándar internacional que sirve como referencia para comparar horarios entre diferentes países, el eclipse comenzará con la penumbra a las 8:44, seguirá con la parcialidad a las 9:50 y la totalidad dará inicio a las 11:04. El final de la totalidad ocurrirá a las 12:03 y la penumbra desaparecerá por completo a las 14:23.

La NASA indica que la totalidad será visible al anochecer en Asia y Australia, durante la noche en el Pacífico y en la mañana en América (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Por ende, estos serán los horarios de observación en distintas partes del continente americano:

Argentina y Chile:

Comienzo de la penumbra: 05:44

Comienzo parcial: 06:50

Comienzo de la totalidad: 08:04

Final de la totalidad: 09:03

Fin de la penumbra: 11:23

Colombia, Perú y Panamá:

Comienzo de la penumbra: 03:44

Comienzo parcial: 04:50

Comienzo de la totalidad: 06:04

Final de la totalidad: 07:03

Fin de la penumbra: 09:23

Existen tres etapas del eclipse lunar, la penumbra, la parcialidad y la totalidad, cada una con características observables distintas (DIBYANGSHU SARKAR / AFP)

México y Centroamérica:

Comienzo de la penumbra: 02:44

Comienzo parcial: 03:50

Comienzo de la totalidad: 05:04

Final de la totalidad: 06:03

Fin de la penumbra: 08:23

Estados Unidos (costa oeste y costa este):

Comienzo de la penumbra: PST 00:44 / EST 03:44

Comienzo parcial: PST 01:50 / EST 04:50

Comienzo de la totalidad: PST 03:04 / EST 06:04

Final de la totalidad: PST 04:03 / EST 07:03

Fin de la penumbra: PST 06:23 / EST 09:23

Cómo verlo y cuáles serán los próximos eclipses