En casa. 10 bibliotecas virtuales para visitar en tiempos de coronavirus

Ante las últimas restricciones impuestas por el Gobierno sobre la circulación de ciudadanos, a causa del avance del coronavirus en el país, Doble Click realizó una recopilación de 10 bibliotecas virtuales gratuitas para visitar desde la comodidad de los hogares.

Dos de ellas son plataformas bolivianas que ofrecen contenido útil e importante, sobre todo nacional.

1. Biblioteca Digital Mundial

La Unesco recomendó la visita de un archivo global que se puede consultar desde la computadora personal, la tablet o el teléfono móvil: la página web de la Biblioteca Digital Mundial (WDL, por sus siglas en inglés).

“Como millones de personas deben quedarse en casa, compartamos la cultura y las ideas”, reza el mensaje de la Unesco emitido hace unos días en redes sociales. “¿Conoces la Biblioteca Digital Mundial? Tienes acceso gratuito a manuscritos, libros, fotografías. Aprovecha y descubre los tesoros culturales del mundo”.

La WDL es ideal para investigar, curiosear y maravillarse con contenidos de diversas comunidades. A la manera de una memoria cultural universal, la WDL se centra en materiales relevantes de cada país o cultura y permite consultar manuscritos, mapas, libros poco comunes, partituras musicales, grabaciones, películas, grabados, fotografías, bocetos arquitectónicos y otra clase de fuentes primarias. Están traducidas a siete idiomas: árabe, chino, inglés, francés, ruso, español y portugués.

La iniciativa de crear la biblioteca digital más grande del mundo fue hecha por el bibliotecario de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, James H. Billington, en 2005, a la comisión estadounidense de la Unesco, que de inmediato respaldó el proyecto.

En la Biblioteca Digital Mundial se pueden encontrar libros “raros” de todas las épocas (de manuales de medicina china de siglos atrás a selecciones de fábulas para niños protagonizadas por animales), ver cortos documentales, pasar horas observando fotografías y mapas interactivos de las regiones más remotas e investigar sobre diversos asuntos.

Enlace: El acceso a la WDL en español es www.wdl.org/es/

2. Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia

Toda una selección de libros, artículos y publicaciones periódicas de gran interés nacional.

Establecido por Ley del 18 de octubre de 1883, cumple con las atribuciones específicas de recibir, custodiar, preservar y hacer accesibles los recursos docu­mentales correspondientes a las instituciones del Estado con jurisdicción nacional y, subsidiariamente, a los del sector privado que voluntariamente remitan su documentación al ABNB para su custodia permanente o eventual.

Enlace: https://www.archivoybibliotecanacionales.org.bo/index.php

3. Centro de Documentación e Información Bolivia

El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) es una organización civil sin ánimo de lucro que brinda desde 1970 servicios de información y consulta documental sobre temas sociales de Bolivia y América Latina con una mirada crítica.

El Fondo Hemerográfico incluye más de ocho millones de noticias clasificadas por tema, desde los años 70 hasta la actualidad.

La biblioteca, especializada en temas sociales, cuenta con más de 60.000 títulos en distintos formatos y soportes. Por este trabajo ha sido declarado Patrimonio Documental del municipio de Cochabamba.

Enlace: https://cedib.org/

4. Proyecto Gutemberg

Esta valiosa colección digital es posible gracias a la colaboración de miles de voluntarios. A pesar de que el groso mayoritario se encuentra en inglés, también hay numerosos contenidos en castellano.

Aquí se puede acceder a más de 20.000 libros digitales, y más de 100.000 si se tiene en cuenta las webs que están afiliadas.

Está disponible las descargas gratuitas, legales, y en varios formatos para dispositivos electrónicos y de lectura.

Enlace: http://www.gutenberg.org/

5. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Un espacio idóneo para consultar gratis datos históricos, biografías de personajes importantes, leer poesía o ampliar información sobre literatura, especialmente española y latinoamericana.

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes aporta otras secciones específicas sobre cultura iberoamericana.

Enlace: http://www.cervantesvirtual.com/

6. Biblioteca Digital Andina

Es una biblioteca virtual compuesta por los siguientes países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. La base de datos está repleta de muchos libros en PDF de acceso gratuito.

Enlace: http://www.comunidadandina.org/bda/default.aspx

7. Europeana

Este interesante proyecto de libros online pertenece a la Unión Europea (UE). Los diferentes países que la integran nutren esta biblioteca digital de contenidos variados desde 2008, por lo que se puede descargar desde libros y artículos a mapas, sonidos, ilustraciones, pinturas o cine, de forma totalmente gratuita.

Enlace: https://www.europeana.eu/portal/es

8. Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico

Para los aficionados a la botánica, esta es la biblioteca digital de referencia, con abundante material científico-histórico para la investigación y el aprendizaje sobre las especies vegetales.

Enlace: https://bibdigital.rjb.csic.es/

9. Biblioteca Virtual Universal

Esta biblioteca virtual presenta una de las más grandes colecciones de libros digitalizados en idioma español; con acceso directo a las obras y con un sistema de búsquedas por título de la obra, autor y clasificación por materias.

Enlace: https://www.biblioteca.org.ar/catalogo.php

10. The Uncensored Library de Reporteros sin Fronteras

La expansión del coronavirus puso de manifiesto la importancia de que los periodistas puedan informar de forma rigurosa.

Sin embargo, no todos pueden hacerlo, ya que hay países que censuran algunas de las voces de estos comunicadores: para resolver esto, Reporteros sin Fronteras creó una enorme biblioteca virtual en el videojuego Minecraft, desde donde se puede acceder a leer textos prohibidos por autoridades gubernamentales de países como China.

El proyecto permite que ciudadanos de todo el mundo puedan acceder a artículos y reportajes censurados. Se trata de The Uncensored Library, una enorme biblioteca construida en Minecraft, el popular videojuego de Microsoft.

Allí, los usuarios pueden acceder a piezas periodísticas de Rusia, México, Egipto, Vietnam y Arabia Saudí. A diferencia de muchas webs de noticias o blogs personales, Minecraft es accesible en aquellos países que tienen controles más estrictos sobre la información. Por ello, desde Reporteros Sin Fronteras apuestan por este sistema para poder evitar la censura de estos trabajos.

Enlace: https://uncensoredlibrary.com/en