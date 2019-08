HMD Global anuncia la llegada de sus modelos Nokia 4.2 y Nokia 1 Plus

HMD Global, el hogar de los teléfonos Nokia, anunció la llegada a Bolivia de sus dos nuevos teléfonos inteligentes: Nokia 4.2 y Nokia 1 Plus.

Ambos modelos cuentan con lo mejor del sistema operativo Android, por lo que ofrecen una experiencia segura y actualizada, informó la empresa en un comunicado de prensa.

Nokia 4.2 se beneficia de las ventajas que ofrece el sistema operativo Android 9 Pie. Con un diseño en vidrio esculpido y una pantalla con selfie-notch, cuenta con un botón especial para el asistente de Google, que puede utilizarse para activar varias funciones. Asimismo, gracias a su doble cámara trasera, desbloqueo biométrico facial y la última generación de chipset Qualcomm Snapdragon 439, este modelo de gama media no pasa desapercibido.

Por su parte, Nokia 1 Plus es uno de los primeros smartphones en el mundo con Android 9 Pie Go Edition, que ofrece imágenes de alta calidad y una gran pantalla. El usuario podrá disfrutar de todas sus aplicaciones y juegos favoritos, incluidas las últimas funciones de Android Go Edition, como Google Assistant Go, según HDM Global.

DISPONIBILIDAD

El Nokia 1 Plus y el Nokia 4.2 están disponibles en Bolivia en color negro en puntos de venta de Tigo, tiendas departamentales y de autoservicio desde los Bs 5 en planes pospago.

Los teléfonos ofrecen las más recientes innovaciones de Android, las mejores experiencias de software, así como tres años de parches de seguridad mensuales.