Comerciantes pretenden construir un tinglado de 70 metros en la Pulacayo

Comerciantes del mercado Pulacayo, ubicados en la avenida que lleva el mismo nombre entre la Barrientos y República, comenzaron a construir ilegalmente y sin ningún tipo de autorización, sobre esa vía, un tinglado de ocho metros de altura, 70 de largo y 15 de ancho.

Uno de los primeros trabajos que realizaron, el sábado por la noche, fue la perforación de la capa asfáltica para la instalación de 24 puntos de cimientos en los que se apoyará los pilares laminados del tinglado que se pretende construir en la zona.

Ante este intento de vulnerar la ley de mercados (48/2014), que estable los procedimientos que deben seguir los comerciantes adjudicatarios de los sitios municipales para modificar los puestos, la Alcaldía envió el sábado por la noche a personal de la Intendencia, Infraestructura y Seguridad Ciudadana para frenar este ilícito. Se logró que los comerciantes frenen la perforación de la capa asfáltica y se paralizó la construcción del cimiento.

Ayer, el personal de Obras Públicas e Intendencia volvió al mercado Pulacayo para reponer la capa asfáltica que quitó para colocar los cimientos, pero no pudo hacerlo porque fue frenado por un grupo violento de comerciantes.

“Nosotros no nos vamos a mover de aquí, también tenemos el derecho de tener mejoras. Mañana (hoy) iremos a la Alcaldía para ver nuestro trámite”, dijo uno de los comerciantes en medio de la turba.

Al respecto, el intendente Antonio Ferrufino cuestionó que los gremiales comenzaran la construcción en fin de semana y sobre la avenida.

“Generalmente cuando los comerciantes no tienen autorización hacen las mejoras de noche, como lo hicieron ayer (sábado).Vinimos para suspender la obra, decomisar las planchas y reponer la capa asfáltica”, dijo Ferrufino.

El presidente de la asociación Villa Flores, Zacarías Janco, señaló que realizan las obras porque sienten la necesidad de mejores las condiciones tanto para los comerciantes como para los clientes que llegan a la zona.

“Nosotros estamos pidiendo que nos autoricen las mejoras. Aquí en el mercado (La Pampa) están construyendo edificios y a nosotros no quieren autorizarnos este tinglado”, dijo Janco.

El secretario general de la Alcaldía, Mario Olguín, señaló que los funcionarios no intervinieron porque eran pocos para reponer la capa asfáltica en la Pulacayo, por lo que fueron rebasados por los comerciantes. Sin embargo, garantizó que hoy se cumplirá la norma.

Las mejoras ilegales en los mercados de la Cancha comenzaron en junio; la Alcaldía intervino en agosto cuando ya había construido más de 500 casetas de dos pisos.

DECLARACIONES

"No existe autorización (para esta obra). Mañana la Secretaría de Planificación va a recibir a los dirigentes y si autoriza la obra seguirá. No tengo otra que venir y hacer mi trabajo para no tener más procesos". Antonio Ferrufino. Intendente.

"Como asociaciones nos hemos unificado, a la cabeza de Enriqueta Imaca, para hacer esta mejora. Sabemos que estamos en playón, pero hemos presentado a la Alcaldía un proyecto para hacer el cambio de uso de suelo". Zacarías Janco. Dirigente gremial.