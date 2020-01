Alcaldía refuerza controles en el Cristo para evitar daños

La Alcaldía de Cochabamba reforzará los controles en el Cristo de la Concordia, luego de los daños al piso del parque infantil y el gimnasio. Con este fin se implementarán 30 guardias municipales con apoyo de la Intendencia y la Policía para mejorar los controles y evitar que algunos malos visitantes hagan mal uso de las áreas de recreación, informó la directora de Turismo, Silvia Paz.

La medida de mejorar la seguridad en el Cristo se da luego que la constructora Balcos, que hizo la primera fase de las mejoras, denunciara malicia por parte de algunos visitantes que provocaron el deterioro en el piso del gimnasio y parque infantil.

"Lamentablemente esta obra, que fue entregada con tanta ilusión para Cochabamba, no está siendo bien utilizada. Hemos identificado que los daños que se han hecho en el piso fueron provocados, no fue por mala ejecución. Hemos percibido que también han intentado sacar las chapas del baño, las pilas y no debe ser así", dijo Paz.

El residente de obra de la empresa Balcos, Rubén Morales, quien supervisa el cambio del piso engomado, señaló que la reapertura del parque y gimnasio será este fin de semana. Espera que la población tenga más cuidado, incluso en el uso de los aparatos del parque, "porque están diseñados para niños menores de 13 años, no para las personas mayores" como se vio anteriormente.