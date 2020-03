Migración detiene a ciudadano venezolano en operativo

Personal de Migración detuvo a un ciudadano venezolano la avenida San Martín esquina calle Brasil durante un operativo tras recibir denuncias de varios comerciantes que venden productos en la zona.

“Indican (los comerciantes) que ciudadanos venezolanos estarían haciendo estragos acá. Les estarían golpeando, les estarían faltando al respeto”, dijo el inspector de Migración, Mauricio Cabrera.

Una de las comerciantes que prefirió mantener su nombre en reserva denunció que: “Hacen parar los micros, el micrero no le deja subir y ellos se lo patean”.

A poco tiempo de la llegada de funcionarios de Migración al lugar, un grupo de venezolanos corrió para escapar del control. Solo se logró la detención de uno de ellos.

El ciudadano detenido será procesado en Migración, que determinará si cuenta con los papeles para permanecer o no en el país.

“La mayoría de ellos no porta ningún documento o bien no tiene alguna entrada al país. Cuando no tiene ningún documento, nosotros nos lo llevamos y vemos en el sistema. Si corresponde su salida obligatoria, se le da”, dijo el inspector.

Los inmigrantes que reciben una salida obligatoria del país deben ser llevados devuelta a la frontera por la que ingresaron y tienen prohibido su ingreso al país por los siguientes tres años.

El inspector de Migración señaló que las personas que vengan como turistas no pueden trabajar en el país: “Es bien clara la figura de turismo que es venir, conocer, pasear y gastar dinero; y si se les encuentra como turistas trabajando, igual son pasibles a expulsión de Bolivia”.