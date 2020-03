Covid-19: Soria afirma que la Villa no tiene condiciones y denuncia mala coordinación con el Gobierno

La gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, dijo hoy que la Villa Suramericana, al sureste de a ciudad, no cuenta con las condiciones necesarias para que los bolivianos que volvieron de Chile guarden cuarentena, ante la emergencia nacional por la pandemia del coronavirus.

La autoridad denunció “mala coordinación” con el Gobierno para atender los posibles casos de coronavirus.

"Hoy he tenido un reporte de que no reúne las condiciones necesarias la Villa Olímpica. Nos han agarrado desprevenidos y con la mala coordinación que existe (...). Creo que el ministro (Murillo) no está con la camiseta de la salud", dijo la autoridad departamental en entrevista con Red Uno.

La Gobernadora y el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Eddy Calvimonte, manifestaron ayer que desconocían el traslado de los ciudadanos bolivianos a la Villa Suramericana.

Calvimontes resaltó que el lugar no cumple con las condiciones para ser un espacio de aislamiento. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, lo acusó de hacer política y amenazó con "meterlo preso" si no trabaja.

Además, Murillo dijo que el director de Sedes estaba en la reunión de coordinación que se realizó el lunes en Cochabamba y ahí se propuso la Villa Suramericana como lugar de cuarentena para sospechosos de coronavirus.

Vecinos de La Tamborada bloquearon el acceso a la Villa Suramericana en rechazo al traslado de estas personas.

200 repatriados de Chile que llegaron ayer en la madrugada para cumplir con su cuarentena en la Villa Suramericana. Entretanto, vecinos de La Tamborada continúan con sus medidas de presión para impedir que esa infraestructura sea usada como centro de cuarentena.