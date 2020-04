Concejo aprueba canasta familiar de Bs 430 para el municipio de Cochabamba

El Concejo Municipal de Cochabamba aprobó este jueves la ley municipal para entregar la canasta familiar solidaria de Bs 430 a las personas que no recibirán los bonos de alivio económico del Gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. También se dará Bs 70 a las familias que no tengan red de agua potable.

Los Bs 430 son para todas aquellas familias que no se beneficiaron con bonos del Estado. Los Bs 70 por agua potable son para todas aquellas familias que no cuentan con servicio de agua potable de Semapa y se abastecen de cisternas, independientemente de que si hayan o no recibido los beneficios del Gobierno y cuenten o no con ingresos fijos.

La canasta familiar solidaria está destinada a las familias que no reciban el bono del nivel central. Se financiará con recursos de la Alcaldía de Cochabamba provenientes del desayuno escolar, la secretaría de Desarrollo Humano y de otras reparticiones que no podrán ejecutar su presupuesto este año por la emergencia sanitaria.

El bono consistirá en la entrega de Bs 430 en efectivo a través del sistema bancario mediante banca móvil para evitar aglomeraciones. La distribución se hará en coordinación con ASFI, Segip y la Gestora Pública de la Seguridad Social. Además, de las OTB, sindicatos agrarios y otras instancias que correspondan.

Los bonos del Estado están destinados a las familias con hijos en colegios fiscales, centros de educación especial y mayores de 65 años que no tengan otro ingreso.

El proyecto de ley fue presentado por los concejales de la comisión primera Edwin Jiménez, Celima Torrico y Carlos Coca. Se aprobó en el pleno y falta el tratamiento detalle.

La canasta familiar solidaria en el municipio de Cochabamba se entregará a quienes no reciben una renta de vejez, invalidez parcial, no tienen un salario fijo ni bonos del Gobierno nacional.