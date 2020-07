Rastrillaje se frena en el sur por el bloqueo; voluntarios se desaniman

La cantidad de voluntarios que participan en el rastrillaje para identificar casos de Covid-19 se redujo ayer hasta en un 50 por ciento. En tanto, las pesquisas en el sur se frenaron por el bloqueo en el botadero de K’ara K’ara.

El recorrido casa por casa en la zona sur no se realizó ayer por el bloqueo en la entrada a K’ara K’ara, debido a que el sector rechaza. Sin embargo, en la tarde, un vecino con un fuerte dolor en la garganta llegó al Politécnico Militar para pedir ayuda.

La directora municipal de Centros de Salud, Giovanna Colodro, informó que 50 brigadas realizaron pesquisas en Pacata, Temporal y en el centro.

Algunos voluntarios comentaron que sus compañeros se están desanimando porque es “complicado” lidiar con el rechazo de la población y cumplir con los horarios para el transporte.

“Algunas personas adultas mayores no nos quieren atender porque no comprenden nuestra labor. Otros nos dicen que estamos llevando el virus. Es difícil sobrellevar eso, más si madrugas y caminas para trasladarte. Los vehículos no nos recogen de casas, sino de avenidas principales”, indicó un voluntario.

Acotó que la improvisación en la logística, la falta de refrigerios y denuncias de falta de material de bioseguridad contribuyendo en la deserción.

Al respecto, Colodro indicó que se instruyó verificar que todos los botiquines que se distribuyeron el lunes cuenten con los equipos de protección y añadió que 600 voluntarios se inscribieron.

“Al principio siempre hay cierto rechazo, pero la posición de los vecinos va a ir cambiando con los días porque empezarán a notar los beneficios”, remarcó.

René Fuerez, otro voluntario, mencionó que la coordinación con dirigentes de los barrios facilita el ingreso a las zonas. Detalló que entre los equipos que se les dotó se encuentran un termómetro digital, un oxímetro, alcohol, trajes de bioseguridad, barbijos N-95 y cuestionarios.

La directora reiteró que los voluntarios son un apoyo y subrayó que, si logran captar algún caso altamente sospechoso, deben dar parte al personal de salud del centro para que apliquen la prueba rápida.

En caso de detectarse alguna persona con dificultades respiratorias u otras complicaciones, la brigada debe llamar a una ambulancia para que sea referida a un hospital.

Afirmó que la Alcaldía dispone de 200 camas para positivos con síntomas moderados, debido a que en el Hospital del Norte tienen 76 espacios. Hay 100 camas en un hotel y se amplía con 40 camas el Hospital del Sur.

Sólo cuatro de los siete municipios del eje comenzaron con el rastrillaje. Vinto, Sipe Sipe y Tiquipaya aguardan la llegada de insumos de bioseguridad y pruebas rápidas para arrancar.

DATO

Con menos voluntarios. El 500 por ciento de los voluntarios para el rastrillaje se desanimó por el rechazo de la población y la falta de condiciones para su labor.

DIFICULTADES EN LA ZONA SUR DE CBBA

La movilización de un grupo de pobladores denominados “autoconvocados” retrasa el ingreso de brigadas médicas a la zona sur para realizar el rastrillaje en domicilios con el fin de contener la propagación del coronavirus.

La hostilidad de las personas que bloquean el ingreso a botadero de K’ara K’ara dificulta incluso la atención de enfermos. La Policía ayer tuvo que auxiliar a una persona que se encontraba recostada en el suelo con dificultades respiratorias y síntomas de Covid-19 en el ingreso al Politécnico Militar.

SEDES CAPACITA Y DEFINE LAS ZONAS

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Yercin Mamani, sostuvo que la institución que dirige se encarga de la parte técnica del plan de rastrillaje y que las siete alcaldías se hacen cargo de la parte administrativa de las pesquisas.

Los coordinadores de las redes de salud de los municipios mencionaron que se acordó que el Sedes debe designar a estudiantes de último año de medicina de San Simón a hacer su servicio rural obligatorio en centros de salud del eje metropolitano para que apoyen en las tareas de contención del coronavirus, previa capacitación.