Gobernación convoca a donar plasma hiperinmune

COCHABAMBA |

Una vez promulgada la Ley de Donación de Plasma Hiperinmune y su Reglamentación, autoridades de la Gobernación convocaron a la población recuperada de coronavirus a donar este elemento vital para ayudar a pacientes que batallan con esta enfermedad.

“La Ley Departamental N° 967, cuyo objetivo es promover e incentivar la donación voluntaria y gratuita del plasma hiperinmune de las personas recuperadas de Covid-19, cumpliendo criterios establecidos en el Banco de Sangre de referencia departamental y autorizada por el Sedes”, señala una nota de prensa de la Gobernación.

El asesor General de la Gobernación, Abel Zuazo, indicó que el máximo ente departamental, a través del Sedes y el Banco de Sangre, gestiona para cubrir las pruebas PCR y también el traslado de los donantes.

"La parte administrativa y normativa correspondiente está garantizado que las personas que van a donar estén seguros de que ese plasma va a llegar al banco de sangre y de manera gratuita también va a ser entregado a las personas que así lo quieran", manifestó.

El Sedes deberá remitir cada 48 horas al Banco de Sangre la lista oficial de los pacientes recuperados para la posterior sensibilización y concientización a los potenciales donantes.

"Lo que queremos es llamar a la solidaridad de la población, más allá de los incentivos que se puedan dar, también evitar la venta ilegal que hemos visto a través de las redes sociales estas denuncias", manifestó el secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, Carlos Solá.

A su vez, la directora del Banco de Sangre, María Luisa Herrera, confirmó que toda persona recuperada de coronavirus que done plasma, obtendrá un “carnet de donante de plasma hiperinmune”.

Ratificó que para motivar a esta acción que puede salvar entre dos o tres vidas, la Gobernación otorgará diferentes beneficios a través de convenios interinstitucionales a los donadores de plasma hiperinmune.

"La demanda es muy grande. Si bien nosotros podemos tener 9 donantes día, la solicitud van por encima de los 30 o 35 día que se vienen acumulando dependiendo el grupo, los más requeridos son los del grupo O y lo que falta como donantes son del grupo A y B", informó Herrera.

Requisitos para donar

Entre los requisitos para los donantes de plasma hiperinmune están la voluntariedad, sin enfermedad alguna ni en tratamiento médico, no consumo de drogas e inyectables no prescritos por un médico y tampoco de bebidas alcohólicas, tener entre 18 y 60 años de edad, un peso corporal no menor a 50 Kg y temperatura dentro de límites normales y una prueba negativa de PCR.