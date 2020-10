UMSS aplaza comicios para rector unos días y alarga la gestión de Ríos

La Universidad Mayor de San Simón (UMSS) revolvió aplazar las elecciones para rector hasta los primeros días de noviembre y alargar la gestión de Juan Ríos hasta contar con nuevas autoridades, según una resolución del Consejo Universitaria que ayer sesionó de forma virtual.

La postergación se da tras la suspensión de los comicios previstos para el 29 de octubre por un fallo judicial que pide medidas precautorias hasta contar con medidas de bioseguridad adecuadas contra la pandemia de Covid-19 para que los votantes participen.

La nueva fecha de elecciones, que pueden ser el 4 o 6 de noviembre, dependerá del resultado de la acción popular que planteó el frente Unidos por San Simón, argumentando que no existen condiciones para que los estudiantes voten por la pandemia y la falta de clases presenciales.

Asimismo, el Consejo determinó que sólo hay dos frentes habilitados: Fuerza de Integración Docente Estudiantil (FIDE) e Innova y ratificó la depuración de Unidos por San Simón porque su candidata a vicerrectora incumple con el punto 2 de la convocatoria.

Ríos explicó que, si las elecciones se llevan a cabo el 4 de noviembre, la posesión será el viernes, y si los comicios son el viernes, las nuevas autoridades asumirán el 10 de ese mes.

El candidato de Unidos por San Simón, Lucio Gonzales, calificó de ilegal esta prórroga porque el XII Congreso Universitario no lo establece. Explicó que la sucesión le compete al decano de la Facultad de Veterinaria.

“Esta acción (prórroga) no era de extrañar porque él siempre cometió perversidades en su gestión. ¿Dónde están los principios de la autonomía universitaria y el cogobierno?”, cuestionó Gonzales.

La vicerrectora de la UMSS, María Esther Pozo, dijo que el artículo 56 del estatuto orgánico no menciona una sucesión en el caso de que la autoridad haya terminado su mandato. Además, señaló que las autoridades no reconocerán a otra que no sea electa.

El rector Juan Ríos expresó que la sucesión sólo procede por tres razones: renuncia, fallecimiento o sentencia condenatoria. De darse ahora, atentaría contra la institucionalidad.

Bioseguridad

Para el día de las elecciones a rector y vicerrector de la UMSS, se dividió a los votantes en dos grupos: de 8:00 a 12:00 y de 12:00 a 16:00, según la terminación de la cédula de identidad.

Ríos señaló que se invirtió 40 mil bolivianos para la compra de botes de alcoholes, barbijos y señalización, entre otros elementos.

Recursos legales y los dos frentes

Las elecciones debían realizarse este jueves 29 de octubre, pero se suspendieron por la acción popular hasta que se revisen las medidas de bioseguridad para llevar adelante una nueva elección.

Al momento, dos frentes están habilitados: Innova, que postula a Julio César Medina y Gerardo Carvajal, y FIDE, que presenta a Manuel Monroy y Eduardo Zambrana.

El rector Juan Ríos señaló que la UMSS cuenta con 82 mil estudiantes aproximadamente, de los cuales en pasadas elecciones sólo participaron cerca de 45 mil y esperan una respuesta similar para los comicios.

Gonzales considera que lo competente es una nueva convocatoria con un nuevo comité rlectoral. Ríos dijo que no habrá otra.

Por otra parte, Gonzales aseguró que la huelga de hambre que se instaló durante los últimos nueve días en las puertas del rectorado continuará y que el martes tienen una audiencia, en la cual defenderán los derechos de Claudia Sevilla, candidata a vicerrectora.