Frentes Fide e Innova convocan a votar para evitar crisis en la UMSS

Los dos frentes habilitados para participar en la elección para rector de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Fide e Innova, convocaron a votar este jueves para evitar una nueva crisis como la de hace cuatro años, que dio lugar a autoridades interinas.



Los candidatos Manuel Monroy, por Fide, y Julio César Medina, por Innova, llamaron a estudiantes y docentes a participar de los comicios para elegir al rector y vicerrector de la UMSS por los próximos cuatro años durante un conversatorio organizado ayer por Los Tiempos.



“No importa por quién vayan a votar, invito a docentes y estudiantes a que con su voto vayan a luchar por esta institución, porque se está queriendo desinstitucionalizar como pasó hace cuatro años con la chicanería legal. Se busca patear esta elección”, expresó el candidato Manuel Monroy.



El candidato del frente Innovación Académica solicitó: “Compañero docente, estudiante, administrativo e investigador, apóyanos, porque siempre nos has visto caminando por los predios universitarios, siempre trabajando por la universidad”.



El pedido surgió tras conocerse que el frente inhabilitado Unidos por San Simón presentó un recursos legal que culminó con un fallo constitucional que dispone la suspensión de las elecciones.



Ayer, la Sala Constitucional I del Tribunal Departamental de Justicia solicitó la postergación del proceso electoral luego de que el frente Unidos por San Simón interpuso una acción popular tras ser inhabilitado por el comité electoral debido a una observación en la candidatura.



El comité electoral observó que la candidata a vicerrectora Claudia Sevilla no sea docente titular en la facultad por la que postula.



El candidato a rector por este frente, Lucio Gonzales, junto a sus seguidores además están en huelga.

Sigue el proceso



La asesora legal de la UMSS, Magdalena Fernández informó que, mientras no exista un comunicado oficial de la Justicia, las elecciones de rector y vicerrector se realizarán.



“Tenemos la obligación de continuar con el acto electoral. La universidad ha invertido recursos económicos valuados en más de 40 mil bolivianos. Hasta que no exista un comunicado oficial, el acto electoral continúa”, expresó en conferencia de prensa.



El candidato de Fide advirtió que, si las elecciones no se realizan en el plazo establecido, se puede estar al borde de una crisis institucional por la sucesión de autoridades y porque muchos decanos han acabado su gestión en casi nueve de 14 unidades y hay 10 unidades facultativas sin consejo facultativo.



Las elecciones para rector y vicerrector de la UMSS están previstas para este jueves 29 de octubre. Los votantes se dividieron en dos grupos, de 8:00 a 12:00 y 12:00 a 16:00, según la terminación de la cédula por precaución contra la emergencia del coronavirus.





Propuestas y cierre de campaña



Los frentes Fide e Innova proponen descentralizar y despolitizar la universidad, potenciar la educación virtual y mejorar el manejo económico de la institución.

Innova propone organizar la realización del congreso universitario y afirma que su propuesta es real; no ofreciendo trabajo a los que trabajan en la campaña, sino que todos produzcan.

Fide busca replicar el éxito de la Facultad de Medicina, basada en la excelencia, al resto de la universidad.

Los dos frentes cerraron sus campañas esta semana con gran participación.