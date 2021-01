Ciudadanos denuncian "mala atención" en Segelic

Esta jornada varios ciudadanos denunciaron "la mala atención" en las oficinas del Servicio General de Licencias de Conducir (Segelic), en Colcapirhua.

De acuerdo a un recorrido de Los Tiempos se observó largas filas de personas que buscaban la emisión del documento.

Los ciudadanos manifestaron que mucha gente tiene que dormir en el lugar o aguardar por varias horas para recibir atención.

"Requerimos licencias de conducir estamos muy molestos por la forma cómo nos tratan acá. Hace un momento me pidieron que entre, intentando decirme que me iban a encerrar y me dijeron que deje de molestar. Repito que no puede haber dos tipos de ciudadanos para atención", dijo uno de las personas.

En ese sentido, pidió que se considere la descentralización de las oficinas.