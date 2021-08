Oncólogos: Urge tener radioterapia en Cochabamba

La Asociación de Radioterapia y Física Médica Bolivia instó a la Gobernación de Cochabamba a construir este servicio público debido a que los aceleradores lineales de La Paz y Santa Cruz están saturados de pacientes que requieren el tratamiento.



“La Paz recibe pacientes de Sucre, Potosí, Oruro y Cochabamba, pero para beneficiarse es todo un trámite que demora y muchos llegan a morir en la espera. Cochabamba tiene buen flujo de pacientes y necesita uno público”, indicó la presidenta la Asociación, Lilian Zamuriano.



La semana pasada, los pacientes con cáncer se reunieron con autoridades de la Gobernación para exigir la construcción de este servicio en el hospital Viedma. Sin embargo, la secretaria de Salud, Daysi Rocabado, argumentó que el espacio no es el adecuado, porque se requiere más de mil metros para emplazarlo y, además, se sacrificarían otros servicios. Por ello, pidió “paciencia” hasta la construcción de la “ciudadela hospitalaria” que aún no tiene fecha.



Zamuriano sugirió a la Gobernación que se reúna nuevamente con el Programa Nacional de Lucha Contra el Cáncer para exponer esta situación, porque gran parte de las unidades de radioterapia que existen en el país no tienen más de 800 metros de superficie y están en lugares transitados.



El Decreto Nacional 3743 avala la construcción de este servicio en Cochabamba, ya que se cuenta con presupuesto y aprobación de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem).





Pacientes protestas y anuncian huelga



Los pacientes con cáncer protestaron ayer por la construcción de radioterapia en el Viedma.



La presidenta de la Asociación de Pacientes de Cáncer, Viviana Camargo, dijo que existen más de 500 pacientes y más del 90 por ciento requiere de este tratamiento. En clínicas, suele costar más de 5 mil dólares.



Aseguró que masificarán sus protestas y anuncian huelga.



La responsable del servicio de Oncología del Viedma, María del Carmen Torrico, explicó que el tiempo ideal para un paciente operado que requiere radioterapia es de 30 a 40 días.

Darán prioridad a niños y cáncer en la “ciudadela”

Aunque la Asamblea Legislativa Departamental aprobó la ley que declara prioridad la construcción de la “ciudadela hospitalaria”, en el hipódromo, los pacientes con cáncer requieren una solución a corto plazo.



Los legisladores determinaron, además, que la construcción de la ciudadela comience con dos proyectos: el hospital del niño y el centro de radioterapia. Se prevé que en septiembre, por la efeméride departamental, se arranque con esta obra y se garantice el funcionamiento.



De momento, los pacientes siguen sin radioterapia y los niños son atendidos en ambientes prestados del hospital materno infantil.



El plan es construir una ciudadela en los terrenos del exhipódromo, donde antes de la pandemia se pretendía edificar un estadio denominado Batán.



Sin embargo, aún se trabaja en sanear la compra del terreno de propiedad de varios socios.