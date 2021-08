Alcalde Reyes Villa insta a la población a vacunarse contra Covid-19

"La vacunación es importante, con la inmunización está disminuyendo la ola de contagios", con estas palabras el alcalde Manfred Reyes Villa pidió a la población acudir a vacunarse contra el Covid-19.

La autoridad municipal recordó la cantidad de personas que fallecieron a causa del Covid-19 y las que resultaron contagiadas. "Estos datos deben ser analizados por las personas que no quieren recibir la vacuna para no volver a repetir esos mismos datos", recomendó el alcalde.

"La gente debe recibir la vacuna porque si bien se puede contagiar con el Covid-19, tiene menos posibilidades de morir, por tanto, es necesario realizar todas las acciones para evitar más muertos y contagios, porque últimamente no fueron gente de la tercera edad; sino que también se tuvieron personas jóvenes de 20 años e inclusive niños que fallecieron a causa de este virus", dijo Reyes Villa.

Manifestó que ojalá en el país se pueda lograr la vacunación de los niños. "Es importante todo lo que se está haciendo en torno a las campañas de vacunación, porque nosotros estamos dispuestos a seguir coadyuvando con todos los centros de salud, como lo estamos haciendo hasta ahora", sostuvo.

Experiencia

Asimismo, la autoridad municipal compartió su experiencia de haber recibido la vacuna el pasado abril.

"Yo tengo contacto con mucha gente, tuve la enfermedad y me vacuné. Pero ahora estoy con el 100 por ciento de anticuerpos, porque no sólo me hice la prueba Elisa; sino que también me realicé una valoración de anticuerpos después de casi cinco meses de haber sido vacunado", manifestó.

Recomendó que, al margen de recibir la vacuna, la población también debe continuar cumpliendo con el uso del barbijo, distanciamiento social y utilizar alcohol.

"Cumpliendo con todas estas medidas de bioseguridad estaremos más protegidos y la cuarta ola no afectará con la misma intensidad como la tercera ola a la población", dijo.