Tras bloquear el botadero, Pampa San Miguel logra ripio, luz y obras

Tras bloquear por dos días el botadero de K’ara K’ara e inundar de basura la ciudad, los vecinos de la Mancomunidad de Pampa San Miguel lograron ayer que la Alcaldía firme un convenio para llevar ripio, luz y obras rezagadas a sus barrios.



Además, acordaron que retirarán los procesos penales en contra de los dirigentes de esa mancomunidad por los delitos de atentado contra la seguridad de los servicios públicos, contra la salud pública, impedir y estorbar el ejercicio de funciones e instigación pública a delinquir, según el acuerdo firmado entre los dirigentes y el alcalde Manfred Reyes Villa.



“Hemos logrado un buen acuerdo, un acuerdo que no compromete recursos de la Alcaldía. Ya se levantó la medida de presión, por lo tanto, el botadero está libre y podremos respirar más tranquilos”, dijo el secretario de Gobernabilidad, Gustavo Camargo.



Otros de los puntos es registrar con celeridad las áreas verdes y de equipamiento, alumbrado público y señalización, operativos de seguridad ciudadana y la revisión del trámite de personería jurídica de Tiquirani.



Además, se inscribirán algunos proyectos rezagados en el primer reformulado de la gestión 2022, que corresponden al Plan de Contingencia 2019-2020, pero se cumplirán “en el marco de la capacidad de recaudación económica del municipio”, señala el acta.



EMSA



Tras el acuerdo, la Empresa Municipal del Servicio de Aseo (EMSA) comenzó a depositar los residuos acumulados en los carros recolectores y a limpiar las 1.200 toneladas que se juntaron tras dos días de bloqueo.



El gerente de EMSA, Crithian Cuéllar, indicó: “Hemos acumulado cerca de 1.200 toneladas y vamos a desfogar primero lo que tenemos en los carros luego haremos la limpieza y darle regularidad al recojo en la ciudad”, dijo.



Añadió: “Desde el viernes se normaliza el recojo, pero si tenemos algún problema en las rutas será porque no logramos terminar de recoger lo periférico, en esos casos pedimos un poco de comprensión”.



Esta medida de presión comenzó el martes. Los vecinos de Pampa San Miguel pedían el cumplimiento de acuerdos y la ejecución de obras rezagadas desde 2018. Además, pedían que el alcalde Manfred Reyes Villa vaya al sector.



Ante la medida de presión el Alcalde pidió reiteradas veces a la Policía que intervenga en este bloqueo, así como lo hizo en otros sitios.



Por otro lado, dirigentes de K’ara K’ara aseguraron que los pobladores de la Mancomunidad de Pampa San Miguel no son vecinos del lugar, por lo que amenazaron con retirarlos.



“Estamos un poco molestos con el bloqueo del contorno del relleno sanitario, quisiera que comprenda la población que nosotros no bloqueamos K’ara K’ara”, explicó el presidente de la OTB de Palta Orko, Efraín Choque, al pedir a la Policía que desbloquee.

Malos olores en los mercados



Comerciantes de diferentes mercados denunciaron ayer que la acumulación de basura, debido a los bloqueos en el botadero genera malos olores que les deja con dolores de estómago y hace “escapar a los clientes”.

“El olor que nos llega a las comerciantes es insoportable, sobre todo cuando hace mucho calor. Los clientes se escapan por el olor insoportable”, dijo María Concepción Vásquez, comerciante de la avenida Pulacayo y Barrientos, frente al punto verde.

Otra comerciante del mercado San Antonio, Victoria Condori, dijo: “Esta hediondo estos días, cuando recogen la basura a diario no hay tanto olor, a veces, no podemos ni comer”.